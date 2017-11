La nueva vida de Juanjo Narváez

La nueva vida de Narváez. Foto: Real Betis

Juanjo Narváez ha atendido a los medios de comunicación para explicar el salto futbolístico y personal que ha dado en su vida. Lejos queda ese jugador colombiano que se destacaba en los campos de Tercera y tenía que sacudirse el polvo para mostrar su calidad. Ahora vive una situación totalmente diferente, ha dado el salto y está empezando a sentirse futbolista. Ya no es titular indiscutible, se enfrenta a equipos de máximo nivel o ha sonado incluso para la selección colombiana. Todos los pros y contras que vive cada jugador que está dando el salto a la élite, y que el canterano explica en la entrevista concedida a Estadio Deportivo.

La primera cuestión de la tarde fue la situación del futbolista de 22 años. "Estoy contento por la oportunidad que me están dando, con muchas ganas de seguir mejorando y aprendiendo. A seguir madurando y poco a poco llegaré a un gran nivel", asentaba de manera ilusionante Narváez. Otra pregunta obligatoria fue el salto de Tercera a Primera División: "Es complicado y se nota la diferencia de jugar en Primera a jugar hace poco en Tercera, pero a medida que vayas sumando minutos, vas cogiendo un poco más de confianza", manifestaba el colombiano. Avanzando la entrevista, el periodista le buscó un poco más las cosquillas y le preguntó que a que se debe que aún no haya explotado en Europa. "Soy muy joven y me quedan muchas cosas por vivir, intentaré mejorar cada día, tener mucho más confianza y siempre apuntar a lo más alto", asentaba el ex jugador del Real Madrid.

El encuentro iba ganando interés y salió el tema de su combinado nacional, Colombia. "Me alcancé a ilusionar, a todos los futbolistas les haría ilusión hacer parte de la Selección nacional de tu país", comentaba tras estar en la prelista para los amistosos ante Corea y China, pero definitivamente no fue convocado. Juanjo Narváez lleva más de un año esperando su nacionalidad española, le preguntaron si esto puede afectar a jugar con Colombia: "Es muy complicado con esa pregunta; no sé la respuesta. No sé, pero la prioridad es la selección colombiana", confirmó el futbolista bético. Juanjo Narváez se encuentra en el proceso de quedarse a medias o explotar como futura estrella. Por ello, deberá trabajar día sí y día también para triunfar en el Real Betis.