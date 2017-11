El debate: ¿qué le falta al Betis para dar un paso al frente?

Google Plus

Fotomontaje: Santi Arxé (VAVEL)

El conjunto bético, con la llegada de Quique Setién, ha mejorado mucho al plantear los partidos en el terreno de juego. Sin embargo, muchas cosas siguen sin encajar o cuajar definitivamente en la plantilla, pues hay carencias muy importantes que quedan reflejadas en cada partido.

El Real Betis suma esta temporada seis victorias, tanto en Copa del Rey como en Liga, y tan solo cuatro derrotas, consiguiendo los mejores resultados en el Benito Villamarín. Sin embargo, surge cierta irregularidad cuando a los verdiblancos les toca viajar fuera. Por otro lado, también influyen ciertas debilidades como la ausencia de un once titular fijo, la fragilidad defensiva o los goles recibidos en jugadas a balón parado.

Tantear las bases de la regularidad bética (Maribel Castro - @mcastro97_)

Una de las cosas por las que más destaca Setién a la hora de preparar los partidos es que no cuenta con un once fijo, con unos titulares que sean habituales jornada tras jornada. Las rotaciones son algo característico del técnico, además de no jugar con el mismo sistema de juego en cada partido.

Esta decisión de ir cambiando entre duelo y duelo puede deberse a las bajas tan importantes que ha ido sufriendo el equipo hasta la jornada actual o por las numerosas incorporaciones que hizo el Betis en verano, teniendo que repartir los minutos entre los jugadores y logrando una plantilla mucho más eficiente que la de la temporada anterior.

A pesar de esto, es cierto que Quique Setién tiene a sus imprescindibles o habituales en lo que va de temporada. Dejando a un lado al guardameta Adán, Joaquín, Guardado y Barragán han jugado en los once partidos disputados. Además, también cuenta con otro futbolista fundamental que goza de mucho protagonismo, como es Javi García.

Sin embargo, todo esto puede deberse a las bajas y la búsqueda de refuerzos para cubrirlas de la mejor forma posible. Durmisi, un pilar fundamental del conjunto bético, se lesionó hace tres jornadas. Su baja ha supuesto un bajón en el tema ofensivo ya que su sustituto, Tosca, destaca más en la línea defensiva. Feddal también causó una baja enorme, afectando así al juego defensivo de los verdiblancos. Y una de las llegadas de este verano, Boudebouz, no ha tenido suerte con las lesiones y tendrá que ir adaptándose al equipo para demostrar lo que la afición espera de él.

"El Betis debe comenzar a sumar de tres en tres fuera de casa"

En la línea ofensiva, todo parece estar más compensado. Los delanteros Sergio León y Tonny Sanabria han jugado el mismo número de partidos, anotando seis y siete goles respectivamente. Se ha demostrado que todo marcha bien en esta posición, y que podría mejorar con la vuelta de Rubén Castro.

Otro factor clave que no se puede quedar atrás es la irregularidad en cuanto a los resultados como visitantes. Si el Betis quiere conseguir su objetivo de entrar en Europa, tendrá que ponerse en marcha para sumar los tres puntos de forma más habitual fuera de casa.

Cinco han sido los partidos en los que al combinado verdiblanco le ha tocado viajar en Liga. De estos, tan solo ha logrado sumar los tres puntos en una ocasión, ante el Real Madrid (además de en Copa del Rey contra el Cádiz). Estos fueron gracias a un gol de Sanabria que subía el tanto al marcador en el tramo final del partido. Los de Heliópolis tendrían que haber aprovechado y luchado más alguno de estos partidos, ya que consiguieron un punto ante la Real, pero contra Barcelona, Villarreal y Espanyol tan sólo hubo sequía.

Concluyendo, para que el Betis dé un paso adelante y pueda lograr sus metas a final de temporada, debe construir unas bases fuertes. La posibilidad de tener un once titular en el que los jugadores tengan cierta continuidad y el plantear los partidos de forma que, tanto como de locales como de visitantes, se puedan conseguir los tres puntos de manera más regular, subiendo escalones en la tabla.

Uno de los mayores lastres del equipo en lo que va de temporada está siendo su fragilidad defensiva. El club verdiblanco está siendo uno de los equipos más goleadores del campeonato, pero a diferencia de los conjuntos que luchan por estar en la zona alta de la clasificación, los de Quique Setién también están entre los clubes que más goles encajan.

En esta liga es cada vez más complicado sumar de tres en tres y más si un equipo ve como en la mayoría de partidos tiene que luchar contra el fantasma de encajar algún tanto.

En lo que va de campaña el club verdiblanco solo ha dejado su portería a cero en tres ocasiones consiguiendo en estos partidos las correspondientes victorias. Quizás, pese a que los tres puntos son iguales en todos los partidos, la victoria que más valor tuvo para los verdiblancos fue el triunfo por la mínima en el Bernabéu. El cuadro de Quique Setién consiguió desactivar a los atacantes del Real Madrid pese a que las ocasiones se repitieran sobre todo en los minutos finales de partido.

Otro dato curioso fueron los diez goles encajados entre las jornadas 7 y 8. Tras dejar su portería a cero en las dos jornadas previas, el Betis visitaba Anoeta y su fragilidad en defensa se dejó ver cuando tras anotar cuatro tantos fuera de casa, volvieran a Sevilla con tan solo un punto. Los verdiblancos se adelantaron hasta en tres ocasiones en el marcador pero fruto de la relajación defensiva o de la dificultad para sacar el balón, los de Eusebio Sacristán fueron capaces de dar la vuelta al marcador para poner el 4-4 definitivo.

Tras el parón de selecciones, el Valencia CF visitaba Heliópolis y endosó en casa una abultada goleada a los verdiblancos. El equipo che está siendo uno de los equipos con más potenciales en la presente temporada, y el Benito Villamarín fue testigo de la efectividad de sus delanteros.

El cuadro de Quique Setién perdió por 3-6 encajando varios goles a la contra o a balón parado, otro de sus grandes problemas.

"Es uno de los equipos que más anota pero también de los que más encaja"

Que el Betis esté encajando tantos goles se debe también a las jugadas a balón parado. Todavía es un problema para los de Setién el defender este tipo de jugadas. En cualquier acción dentro del área, los rivales suelen aprovechar este tipo de jugadas para poner al meta bético en apuros. Claros ejemplo de ellos fueron los dos goles marcados por el Valencia, que supusieron el 0-1 y el 0-3, el gol que puso el empate en Anoeta, que no permitió sumar la tercera victoria consecutiva, o el que daba ventaja al Getafe en la primera ocasión que los azulones tuvieron en el partido.

El marcaje realizado por el Betis cambia dependiendo de equipo contra el que se enfrente. En lo que va de liga se han visto marcajes al hombre, pero también marcajes mixtos. En algunas ocasiones, había jugadores encargados de cubrir una zona del área dejando a algunos de sus compañeros pendiente de la marca de hasta tres jugadores.

Otra de las cosas que no permiten al Betis mantenerse firme y dar pasos agigantados en la clasificación es la dificultad a la hora de replegar. El estilo de juego que el técnico cántabro ha inculcado a sus jugadores, hace que los que actúan por delante del pivote tengan movilidad por toda la zona de ataque verdiblanca lo que les hace dejar un espacio entre la línea atacante y la zona de defensa, ya que los laterales suelen llegar a línea de fondo y el jugador que actúa de pivote se incrusta entre los zagueros, dejando en el centro del campo un hueco que los rivales suelen aprovechar para salir a la contra.

El número de jugadores que tiene el Betis por delante del balón crea dificultad a la hora de replegarse, por lo que permite a sus rivales crear ocasiones fáciles ante la insistencia en ataque de los de Setién.