José Miguel Catalán: “No esperábamos que pudiera pasar lo de Eibar”

El vicepresidente del club verdiblanco, para Radio Betis. (Foto: Real Betis)

José Miguel López Catalán, vicepresidente del Real Betis Balompié, pasó el pasado miércoles por los micrófonos de COPE Sevilla para responder a cuestiones relacionadas con la situación del club. Al comienzo de la entrevista, tomó la palabra para mostrar apoyo a Berizzo, tras conocerse la noticia de su enfermedad: “Me gustaría dar ánimo al ‘Toto’ Berizzo de parte de todo el club y todos los béticos. Un abrazo muy fuerte, y a recuperarse.”

En lo deportivo, el vicepresidente habló sobre la dura derrota sufrida en Eibar el pasado lunes, algo que no ha gustado en el club. “Estamos como todos los béticos, disgustados por un partido inesperado que recuerda al pasado, pero estoy convencido de que no se va a repetir”.

Dice que “no paramos de trabajar, estamos pensando en cualquier refuerzo para enero o para el año que viene. Estamos pendientes de la evolución del equipo y de las posibles lesiones, algo principal para mirar en el mercado. Es cierto que hasta el último euro está invertido en el equipo, por lo que no tenemos nada, a priori, para fichar; sin embargo, siempre hay posibilidades de generar más ingresos. Confiamos en el entrenador y en la plantilla, pero, sobre todo, estamos muy pendientes en los partidos que vienen.

Habló también sobre el partido que tendrá lugar el próximo sábado. Dijo que “es fundamental. En la cabeza tenemos el partido del Girona, y estamos convencidos de que los béticos van a responder. Los jugadores y el entrenador están deseando de que llegue el partido. El Villamarín ha sido buenos resultados y vamos a confiar en que saldrá bien y que podamos terminar con 20 puntos la semana”.

Sobre la acusación a Ramón Alarcón por plagio, recalcó que “el Betis está exonerado según la sentencia y no nos afecta. Consideramos que en la situación de este proceso no hay nada negativo, por lo que no creemos necesario amonestar a Ramón”.