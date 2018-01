Previa Sevilla FC - Real Betis: hacia la conquista del derbi

Google Plus

El derbi sevillano se celebrará el Dia de Reyes para repartir la emoción y la magia del fútbol por todo el mundo. Sevilla se convertirá en una fiesta, repleta de gente dividida por dos colores: el rojo y el verde. El Ramón Sánchez Pizjuán se vestirá de gala para acoger el primer derbi, uno de los partidos más importantes de la competición liguera.

Sevilla y Betis se encuentran por primera vez en esta temporada de Liga el sábado 6 de enero para ofrecer a los más futboleros uno de los partidos más ilusionantes. La rivalidad es evidente entre ambos equipos, pero el gran ambiente que generan es superior. El Sevilla, tras los cambios por los malos resultados, busca volver a sumar y seguir en los puestos altos de la tabla. Por su parte, el Betis, tras dos meses sin funcionar, persigue su sueño de agrandar la distancia con el descenso y acercarse a su verdadero objetivo: Europa.

Preparados para escalar la cima

El conjunto de Quique Setién quiere darle otro sentido a este nuevo año. Su primer reto será el derbi sevillano para cambiar su trayectoria firmada en lo que va de temporada. El equipo verdiblanco ha ido de más a menos, pues comenzó la campaña ilusionando con su juego, consiguiendo buenos resultados y superando a rivales complicados como el Real Madrid. El Benito Villamarín se convertía en un fortín jornada tras jornada. Sin embargo, la alegría se destruyó con la llegada del Valencia a Heliópolis, mascándose la tragedia. El Betis sumó casi dos meses sin saborear la victoria, incluso dejando puntos por el camino ante rivales asequibles y quedando eliminado de la Copa del Rey.

En los últimos encuentros, el optimismo ha asomado de nuevo en los corazones béticos. A pesar de que solo han conseguido sumar tres puntos de los últimos nueve, la actitud de la plantilla ha sido diferente sobre el terreno de juego en el mes de diciembre. Ante el Atleti, perdiendo por la mínima, el resultado poco reflejaba lo visto en el césped, donde el Betis mereció mucho más. La visita a la Rosaleda y el recibimiento al Athletic tampoco fue menos, siguiendo la misma dinámica, el equipo dio lo mejor sobre el césped, obteniendo la victoria solo ante los malagueños.

Esta semana, portando las trece barras con orgullo, el Betis tendrá que desplazarse a Nervión. Su primer reto de 2018 le espera en el Sánchez Pizjuán para volver a encaminarse hacia su objetivo y dejar a un lado los fantasmas que le han acompañado en las últimas jornadas, a pesar de la ausencia de Setién en el banquillo bético. La afición no fallará a su equipo, lo demostró en el entrenamiento previo al duelo y lo hará en el partido, acompañándolo a romper con las derrotas de los derbis y empezar a escalar hacia la meta. Además, los jugadores también se lo deben a su fiel afición.

La vuelta del ídolo verdiblanco

Las Navidades están para pasarlas en familia, o eso dicen. En el Betis, la costumbre se cumple a la perfección. Rubén Castro ha vuelto a casa para volver a vestirse de corto con los suyos, para volver a lucir las trece barras con las que tantas alegrías ha aportado al equipo y a su carrera.

El 24 era el “fichaje” invernal más esperado por su afición. El canario tuvo que marchar a la Superliga china por verse envuelto en un proceso judicial que ya se ha resuelto. A las órdenes de Gregorio Manzano en el continente asiático, el delantero volvió a lucirse firmando 11 tantos en siete partidos y siendo nombrado en numerosas ocasiones como el mejor jugador del partido. Tras esto, este mes ha vuelto a Sevilla para aportar su granito de arena a la ofensiva del Betis y cumplir su objetivo: convertirse en el máximo goleador del conjunto verdiblanco, del que está a tan solo dos goles. Rubén vuelve para seguir agrandando la historia de equipo de Heliópolis y la suya propia, empezando posiblemente por el derbi.

Rubén Castro vuelve al Betis | Foto: Juan Ign. Lechuga - VAVEL

Inestabilidad en Nervión

No está siendo la mejor temporada para el conjunto sevillista. A pesar de situarse en una buena posición en la clasificación -en el quinto lugar sumando 29 puntos-, los resultados han sido muy desequilibrantes para los rojiblancos. La competición liguera ha estado marcada por subidas y bajadas, aunque el Ramón Sánchez Pizjuán aun no conoce lo que significa una derrota. El Sevilla ha conseguido sumar puntos en todas las jornadas jugando como local. No obstante, como visitante, la historia es diferente, pues solo ha degustado tres victorias lejos de casa, saliendo derrotados en todos los demás encuentros.

Las demás competiciones están siendo clave para el conjunto de Nervión. En Copa del Rey se mantienen vivos y llegan al partido ante el Betis tras haber derrotado al Cádiz en el partido de ida de octavos, rival que eliminó a los verdiblancos. Además, también siguen su trayectoria en competición europea. El Sevilla logró clasificarse para los octavos de Champions -donde se enfrentará al Manchester United- tras situarse segundo en la fase de grupos, aunque los resultados no fuesen los mejores.

Cambio en el timón

Debido al balance de los resultados obtenidos a lo largo de esta campaña, el Sevilla tomó la decisión de cambiar las riendas del equipo. Eduardo Berizzo había sido el encargado de dar las decisiones en el vestuario sevillista hasta el día 22 de diciembre, en el que el club anunciaba su despido “debido a la mala racha del equipo”.

El club ya manejaba el nombre de varios técnicos para suplir al argentino, pues su marcha era un secreto a voces. Finalmente, seis días después, llegaba al banquillo Vincenzo Montella, firmando hasta junio de 2019. El italiano sentará por primera vez en el banquillo en un duelo liguero ante el Betis.

Vincenzo Montella, nuevo entrenador del Sevilla | Foto: Juan Ign. Lechuga - VAVEL

Romper con la alargada racha rojiblanca

Los últimos derbis disputados en la capital andaluza han tenido un claro dueño: el Sevilla. Los de Heliópolis llevan años sin saborear la victoria, sobre todo en competición liguera. El último triunfo de los verdiblancos (0-2) tuvo lugar en el Sánchez Pizjuán en 2014, en la lucha por los octavos de final de Europa League, a pesar de que los rojiblancos lograron sentenciar la eliminatoria ganando 0-3 en el partido de vuelta.

En Liga, hay que remontarse hasta el año 2012 para volver a vivir la última hazaña del Betis ante el gran rival, con el famoso gol de falta de Beñat en el minuto 88 que le daba los tres puntos a los de las trece barras en Nervión. En el Villamarín, sin embargo, no han triunfado desde 2006.

El Sevilla es considerado como favorito debido a los antecedentes firmados en los derbis, pero eso no acabará con la ilusión de los béticos. Con ganas y esfuerzo, se presentarán en el feudo sevillista para romper con esa ráfaga de victorias rojiblancas y proclamarse años después como campeones del gran derbi sevillano, recordando así toda euforia de las victorias en tiempos pasados. Tanto afición como equipo solo piensan en una cosa: ganar, ganar y ganar.

Duelo entre el Sevilla FC y el Real Betis | Foto: Juan Ign. Lechuga - VAVEL

A las órdenes de Gil Manzano

Jesús Gil Manzano será quien dicte sentencia en el duelo de este fin de semana. Pertenece al Comité de Árbitros de Extremadura y empezó a ejercer la profesión en la temporada 1995/96, con solo 11 años en la categoría infantil. Tras su paso por todas las divisiones, debutó en Primera División el 25 de agosto de 2012, con 28 años.

El extremeño ha dirigido encuentros de gran envergadura, entre ellos un clásico y una final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Sevilla. Además, no es la primera vez tampoco que el Betis se encuentra con este colegiado, pues unos años atrás ya pitó un partido muy tenso y lleno de polémica en el que los verdiblancos se enfrentaban al Athletic.

