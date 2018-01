El Betis Deportivo sufre para ganar a la Balompédica

Google Plus

Tenía una complicada papeleta el Betis Deportivo en la mañana de domingo, donde recibía a un clásico de la división de bronce, y también del fútbol español, la Real Balompédica Linense. El equipo de La Línea de la Concepción se encuentra en la parte superior de la tabla, aunque tiende a ser muy irregular en algunos partidos; su trayectoria, al no ser del todo clara, da lugar a que equipos en momentos dados como el Betis Deportivo aprovechen sus irregularidades para sacar puntos, cosa que finalmente se cumplió. Aunque no están en una forma ni mucho menos poco considerable; venían de ganar cómodamente al Badajoz la semana pasada. El Betis Deportivo, actualmente en la zona baja de la clasificación del Grupo IV, se hallaba en extrema necesidad de sumar los puntos en una fría mañana de domingo sevillana, pues su inesperada derrota sufrida ante el Lorca Deportivo los obligaba a obtener la victoria hoy para no desconectarse de la zona de salvación, pues a pesar de la victoria, el Betis Deportivo descansará otra semana más en la zona roja de la tabla

El partido vio un inicio en donde ambos equipos se estuvieron tanteando sobre el campo, pero ninguno de los dos alcanzaba a crear peligro real sobre los tres palos del adverso, defensas muy férreas y mucho movimiento en mitad de campo. Sin embargo, en una acción puntual cometida en el descuento de la primera parte, Rober es derribado en el área rival y Guzmán Mansillla señala penalti. el cual fue transformado por Liberto, abriendo la lata para el Betis Deportivo en el momento que más duele al rival, justo antes de irse al descanso.

Tras la reanudación, se ahondó más en el golpe moral que supone un gol justo antes del descanso, y con goles de Loren en el 53' en un penalti cometido sobre él mismo, y Rober en el 55' pusieron al Betis Deportivo 3-0 en lo que se anunciaba como una plácida victoria verdiblanca, muy ansiada tras pasar cinco partidos seguidos sin poder sumar los 3 puntos al casillero del filial verdiblanco en la clasificación del grupo IV. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Tras el 3-0, el 'momentum' que tuvieron los de J.J. Romero tras el descanso se esfumó de un plumazo, un apagón absoluto en ataque y defensa locales. Ello fue obviamente aprovechado por los gaditanos y bombardearon la portería de Pedro consiguiendo rápidamente el primer gol visitante en el 64' a manos de Gato. El nerviosismo se palpaba en el juego local, cuya confianza quedó destruida en tan sólo un cuarto de hora, y las dudas en el juego que se vinieron repitiendo en los partidos anteriores reaparecieron. El trabajo visitante al final tuvo su recompensa, y fue por mediación de Luis Madrigal cuando en el minuto 85' los visitantes consiguieron el tanto del 3-2, con la miel de la remontada en los labios. A pesar del esfuerzo, como bien dice el dicho, los jugadores y técnico de la Real Balompédica Linense finalmente tuvieron que "quedarse con la miel en los labios", y el pitido final del árbitro en el 92' dio una ansiada victoria a los béticos que, como antes se nombraba, llevaban 5 partidos seguidos sin ganar. Una victoria que da aire al filial bético, y que en cierta manera esperanza a la planta noble bética, pues de manos de los dos héroes del filial, los que siempre aparecen, volvieron los puntos al equipo verdiblanco. La referencia es clara, hacia Loren y Rober, que participaron en cada gol verdiblanco; ya es costumbre verlos en un nivel superior al del equipo.