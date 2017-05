Previa CD Tenerife-CD Lugo: El Tenerife quiere reecontrarse consigo mismo ante su afición

Google Plus

Edu Hernández

Suso regatea a Igor Martínez en el Tenerife-Lugo de la temporada pasada. Imagen: laliga.es

No parece el panorama más alentador para el CD Tenerife. Después de cuatro jornadas sin ganar y con su jugador estrella –Amath- lesionado para varias semanas, los blanquiazules reciben a un CD Lugo que necesita sumar los tres puntos si no quiere decir adiós al sueño del ascenso, aunque la derrota del Oviedo frente al Alcorcón la noche del viernes resta presión a los hombres de Martí, que acabarán la jornada en posiciones de playoff pase lo que pase. Los gallegos, que no conocen la victoria fuera del Ángel Carro desde diciembre (en el feudo del UCAM Murcia), intentarán asaltar un Heliodoro casi inexpugnable que solamente ha visto caer a los suyos en una ocasión esta temporada.

El mal de altura

Muchos aficionados blanquiazules en agosto habrían firmado encontrarse en esta situación en la recta final del campeonato. Aunque lo cierto es que teniendo en cuenta las numerosas ocasiones desaprovechadas por el Tenerife para instalarse en la segunda posición, jugar la liguilla de playoff parece un mal menor. El conjunto dirigido por José Luis Martí se quedó a escasos minutos de doblegar al Girona en el Heliodoro y tampoco supo aprovechar su pinchazo una semana más tarde a causa del empate cosechado en Soria. Al inicio de la pasada jornada, el Tenerife se presentaba en tercera posición y acabó el fin de semana en el puesto sexto merced de las victorias de Getafe CF, Cádiz CF y una increíblemente enrachada SD Huesca. El damnificado, un Real Oviedo que cayó hasta la séptima plaza.

Iriome regresa a casa

En el mediodía del viernes, Luis César Sampedro facilitó la lista de efectivos que viajarán a tierras canarias. Entre ellos destaca Iriome, futbolista criado en las categorías inferiores del CD Tenerife y de cuya primera plantilla formó parte durante 4 temporadas (entre las 2006/07 y 2008/09 de manera consecutiva, y posteriormente en la 2010/11). El extremo rojiblanco declaró en rueda de prensa durante la semana previa al partido que el Tenerife “tiene gente arriba con un nivel bastante bueno, con un centro del campo muy fuerte y que encajan pocos goles”. “Son un conjunto que están haciendo las cosas muy bien”, señaló. Además el jugador icodense afirmó que “si se pierde en el Heliodoro, no será el fin”.

La historia favorece al Tenerife

El CD Lugo ha visitado el recinto capitalino en cinco ocasiones, llevándose los tres puntos en solo una de ellas. Ocurrió en el tramo inicial de la temporada 2013/14 con el regreso del Tenerife a LaLiga123 tras un periplo de dos campañas por la categoría de bronce. A los lucenses les valió el tanto logrado por el hoy futbolista del Girona CF, Fran Sandaza. El Tenerife consiguió derrotar al Lugo en dos ocasiones: la más reciente, la temporada pasada cuando los locales ganaron por la mínima (1-0) merced de un tanto de Suso. La otra victoria data de la temporada 1978/79 donde los gallegos cayeron goleados por 3-0. El resto de enfrentamientos resultaron en sendos empates con idéntico marcador (1-1) en las temporadas 2011/12 y 2014/15.

Martí vaticina que el Lugo querrá la pelota

El preparador tinerfeñista habló ante los micrófonos del Rodríguez López acerca de su próximo rival, ante el que insistió que “hay que estar concentrados, con mucha intensidad y aprovechando todos los espacios”. Describió al cuadro gallego como “un conjunto que arriesga con el balón y al que le gusta ser protagonista”. Asimismo, el técnico local abordó la ausencia de Amath N’Diaye, asegurando que “manejamos diferentes alternativas y confiamos en las virtudes de nuestra plantilla”.

Sampedro cree que el partido será una final

“Las finales se juegan en mayo, ahora es cuando empiezan los partidos trascendentes”. Así definió el ex entrenador del Albacete Balompié el encuentro del domingo. Respecto a la importancia de los tres puntos en juego, ha querido ser claro: “no podemos fallar”. El gallego piensa que “necesitamos ganar y vamos a darlo todo por conseguirlo”, aunque no quiere fiarse del CD Tenerife, al que describe como un equipo “peligroso, con muchos jugadores veloces y verticales arriba, que es donde reside su punto fuerte”. También informó de que podría producirse alguna variación en la alineación inicial que salte al césped del Heliodoro: “es posible que haya alguna modificación en el once de cara a este partido”.

Los niños, al estadio por 1€

El club insular ha activado una promoción para los más pequeños seguidores blanquiazules que deseen ir a ver a su equipo el domingo. Las entradas infantiles (hasta 14 años de edad) podrán adquirirse a un precio rebajado (1€) para las gradas de Tribuna, San Sebastián y Herradura; medida con la que se pretende mejorar la afluencia de espectadores en un domingo de Día de la Madre.

Además, de cara a este encuentro y al de la visita del Nàstic, el Tenerife lucirá un nuevo patrocinador en la parte frontal de su primera equipación. Se trata de la empresa Montesano, cuyo logo ya apareció varias ocasiones durante la década de los 90. Es el resultado de continuas negociaciones de Pérez Borrego, director general del club, con diversas instituciones.

Posibles alineaciones titulares