Felipe Llamazares: "Cada año que pasa la Cultural en el mercado brilla más"

Felipe Llamazares presencia un entrenamiento de la Cultural. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

Sin demasiadas noticias. Así transcurre el día a día del conjunto culturalista desde que confirmó su salto a la División de Plata del fútbol español. Felipe Llamazares, gerente de la Cultural y Deportiva Leonesa, atendió a los medios de comunicación tras comunicar los motivos de la marcha del Grupo Fisioclínicas. La cabeza visible de la entidad explicó que "entiendo la impaciencia pero estamos a un ritmo muy fuerte para llegar a esas fechas".

El dirigente culturalista reconoció que el club se encuentra en conversaciones con los pequeños accionistas: "Es una de las consecuencias de esta entrada del fútbol profesional para agilizar los procesos" y apuntó que "Manuel Carnero está profundizando para saber ". Además, explicó que siguen trabajando para confirmar todos los requerimientos de la LFP: "Se ha avanzado en donde se ubicarán las cámaras, ya hay hierba en el campo" y señaló que "en este momento hay dos personas del club en una reunión de la LFP". En este sentido comentó que con el césped "vamos a llegar, pero por precaución hemos solicitado empezar fuera de casa" y matizó que "el césped no se puede tocar pero por fechas va a llegar bien".

"No hablamos de entradas y de salidas hasta que se concreten las cosas".

Felipe Llamazares explicó que "los reconocimientos el día 10 y la pretemporada el 13 por la mañana" y se mostró cauto a la hora de explicar posibles entradas y salidas: "No hablamos de entradas y de salidas hasta que se concreten las cosas. El día 30 de agosto sabremos exactamente todo". En este sentido reconoció que "la pretemporada está prácticamente cerrada y no habrá más partidos" y señaló que "el Memorial que disputarán en Verín nos tienen que confirmar el rival, pero probablemente será el Celta de Vigo 'B'". El gerente culturalista tampoco quiso desvelar temas económicos: "No hablamos de dinero, no sabemos lo que vamos a gastar y cuando llegue el momento lo contaremos".

El gerente de la Cultural y Deportiva Leonesa mantuvo su idea de trabajar "en la recámara y en silencio" y señaló que "cuando lleguen las cosas las comunicaremos". En ese sentido, Felipe Llamazares explicó que "cada año que pasa la Cultural en el mercado brilla más" y apuntó que "es más fácil acometer fichajes porque es un proyecto que ahora se ve como ganador". Del mismo modo desveló que "en el trabajo han cambiado los sistemas: vamos a por una serie de nombres por puesto que se han visto al menos cinco veces". Por último quiso confirmar que "en las dos próximas semanas iniciarán la campaña de abonados del club".