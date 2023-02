La Cultural se aleja del play-off y el Algeciras escala posiciones

Joseba Muguruza ejecuta un córner. Fuente: VAVEL

Revancha del equipo albirrojo en León

En la primera parte no hubo un claro dominador, tanto Cultural Leonesa como Algeciras demostraron que saben jugar a esto. Empezó dominando el equipo leonés consiguiendo su primer saque de esquina a los 3 minutos de comenzar el partido, y el primer tiro entre los tres palos lo hizo Kevin Presa apenas dos minutos más tarde. En el minuto 15, el Algeciras comenzó a abrir sus alas y despegar consiguiendo su primer córner en el minuto 14 y acercándose peligrosamente a la portería de Salvi Carrasco. Mario Ortiz uno de los mejores jugadores de equipo albirrojo, muy sólido en tareas defensivas y creando juego desde la parte de atrás. El partido acabo la primera parte con 2 tarjetas amarillas por parte del colegiado, la primera para Cristian Pérez en el minuto 31 por frenar una contra. La segunda fue precisamente para uno de los jugadores más destacados, Mario Ortiz.

Solidez defensiva es lo que le ha faltado a Cristian Pérez en el equipo leones. El defensa central no ha conseguido crear un buen juego, perdiendo balones y fallando pases claros. Obolskii tampoco ha tenido un gran papel en la primera parte. El ruso apenas ha tocado 3/4 balones creando poco peligro en la portería rival. El defensa central del Algeciras Van Rijn ha sido predominante en toda la primera parte, el joven central del equipo demostró un poderío defensivo bastante claro, cortando pases tanto por arriba como por abajo y demostrando ser una pieza importante del equipo algecireño. No hubo casi interrupciones de juego por lo que el colegiado no añadió ni un minuto al final de la primera parte.

Pepe Mena, al rescate

En la segunda parte el Algeciras salió como nunca consiguiendo su primer y único gol en el minuto 46, un grave error de la defensa y un Pepe Mena que no falló teniendo enfrente a un portero como Salvi. Docampo no tardo en reaccionar sacando a calentar a Andy Kawaya Alberto Solís y Joel López para intentar darle la vuelta al marcador.

Una pérdida de balón en el centro del campo y una buena entrega de Mario Ortiz hacia su delantero provocaron una ocasión muy clara del equipo albirrojo con una muy buena parada del portero leonés.

Andy Kawaya ¿la solución?

La afición lo pedía y el equipo lo necesitaba y Andy entró al campo en el minuto 57. Desde ese momento la Cultural empezó a dominar poco a poco pero la presión tan adelantada del equipo algecireño hizo que el equipo leonés apenas llegase a portería rival. En el minuto 65 llegó el segundo cambio por parte de la Cultural: el goleador Solís fue el elegido para intentar dar la vuelta al partido, sin embargo, no fue suficiente. Andy fue el mejor jugador del equipo leonés en la segunda parte demostrando su gran calidad con el balón en los pies y siendo una pieza importante para su equipo.

Los minutos pasaban y la Cultural no conseguía llegar a puerta, por ello Docampo metió al delantero centro Claudio Medina y al lateral izquierdo Joseba Muguruza. El equipo algecireño no se echó para atrás en ningún momento y en el minuto 80 tuvo una ocasión muy clara con un disparo a portería que salvó Salvi.

Los 3 puntos se van para Algeciras

Los últimos 15 minutos no fueron nada buenos para la Cultural en el aspecto defensivo, pérdidas de balón y pases malos solo hacían que el Algeciras tuviese ocasiones claras al final del partido. El partido se estaba acabando y la Cultural no conseguía llegar a puerta, el colegiado añadió 5 minutos en los cuales sacó un total de 3 tarjetas amarillas. Con esto dio por finalizado el encuentro, dejando a una Cultural muy tocada y a un Algeciras subiendo escalones.

Actualmente, el Algeciras se coloca 14º en la tabla con 28 puntos; y la Cultural Leonesa se queda anclado en el 8º puesto con 34 puntos y a 5 del play-off.

