Golpe de realidad en Nuevo Árcangel

Un monólogo del Córdoba en la primera parte, y no es para menos. El equipo de Eduardo Docampo salió dormido y el Córdoba lo aprovechó teniendo su primera gran ocasión en el minuto 1 con un disparo que se marchó desviado a la derecha del portero. El equipo cordobés siguió intentándolo y en el minuto 6 del partido consiguió su primer gol, un trallazo desde la frontal del área del delantero Kike Marquéz que no pudo evitar Salvi Carrasco, guardameta del conjunto leonés.

La Cultural tenía que reaccionar

Un gol tan tempranero le complicaba las cosas a la Cultural pues el Córdoba no bajaría los brazos y seguiría atacando al equipo de Docampo. Diego Percan, el máximo goleador de la cultural, hizo un gol en el minuto 9, aunque partiendo de fuera de juego, una de las pocas ocasiones del conjunto leonés en la primera parte.

Andy Kawaya, el extremo belga, ha sido una de las piezas mas importantes encima del césped, tirando de calidad con acciones individuales pero sin mucho acierto en zona de tres cuartos del campo. Los problemas no dejaban de llegar para el conjunto leonés, el equipo no solo llegaba a Córdoba con la línea defensiva muy tocada, sino que en el minuto 14, Joseba Muguruza (lateral derecho) tuvo que retirase momentáneamente del partido debido a un golpe que sufrió en la cara y que le mantuvo apartado un tiempo. Al no tener ningún tipo de recambio en el banquillo, el centrocampista Kevin Presa se fue de su posición durante unos minutos para que esa banda no quedase descolgada.

Simo conseguía el segundo gol para su equipo en 20 minutos

Los minutos pasaban y el Córdoba seguía atacando y en el minuto 21 marcó el joven extremo marroquí Simo Bouzaidi dejando a una afición más que contenta con lo que estaba haciendo su equipo y a una Cultural muy tocada pidiendo la hora de descanso. El equipo de Docampo no llegaba a portería y eso se vio claro en las estadísticas del partido. La única llegada con peligro fue de Alex Blesa en el minuto 36 que repelió el defensa mandando el balón a saque de esquina. No hubo muchas interrupciones en el primer tiempo por lo que el colegiado añadió apenas 2 minutos.

Tiempo para reflexionar en el descanso

En la segunda parte la Cultural recuperó parte de su esencia, pero no fue suficiente para remontar el partido. El partido comenzó y como en el primer tiempo se preveía, el Córdoba tuvo su primera ocasión de peligro apenas 4 minutos desde que empezó el segundo tiempo, con un paradón estratosférico de Salvi Carrasco sobre la misma línea de gol que evitó el 3-0 del conjunto cordobés.

Eduardo Docampo, entrenador leonés, tenia que reaccionar y saco a calentar a 3 de los 6 jugadores que tenía disponibles en el banquillo; Nico Obolskii, Alberto Solís y Néstor Querol. Empezaron los cambios por parte del Córdoba sacando desde el banquillo al centrocampista Antonio Caballero y al delantero Alberto Canario por Cristian Carracedo y Javi Flores. En ese pequeño periodo de tiempo, la defensa cordobesa se durmió, tiempo que aprovecho Diego Percan para robarle el balón al central Jorge Moreno y tener una ocasión clara de gol.

El conjunto leonés decidido a meter más pólvora arriba metió al centrocampista ofensivo Alberto Solís por Kevin Presa, pero de poco le sirvió a la Cultural pues el tiempo pasaba y el equipo leonés no conseguía llegar a puerta. El córdoba se reforzó con sus últimos cambios, metiendo a “de las Cuevas”, Ledesma y José Ruiz, todo lo contrario que la Cultural que ni con la entrada del ruso Obolskii ni la de Querol consiguió cambiar el rumbo del partido.

El gol no llegó y la Cultural cae muy tocada

El equipo leonés lo intentó hasta el final con un montón de centros al área sobre los últimos 10 minutos intentando buscar un gol que les diese algo de esperanza para el empate. En el tiempo de descuento tuvo la Cultural su última y más clara ocasión de gol con un disparo de Percan, pero el esférico se marchó muy desviado por encima de la portería dinamitando las pocas opciones que le quedaban a la Cultural.