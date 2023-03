Obolskii está de vuelta

No fue un gran inicio de partido de la Cultural Leonesa que pese a tener la posesión del partido no ha sabido en ningún momento llegar a crear ocasiones de peligro, un juego muy monótono frente a un San Sebastián que no ha conseguido tener juego en el centro del campo pero sin embargo ha llegado más veces a la portería de Salvi Carrasco.

Alarcón y Jesus Álvarez destacados

El equipo leonés no destacó en la primera parte, sin embargo, el extremo Roberto Alarcón y el centrocampista Jesus Álvarez fueron los dos jugadores más importantes dentro del once de Edu Docampo. El extremo, aunque no conseguía ver portería, llegó muy cómodo a la zona de tres cuartas partes del campo donde pudo demostrar su gran potencial siendo una de las referencias en ataque. Por su parte Jesús Álvarez que volvió a los terrenos de juego en el último partido frente al Deportivo, complementó a su equipo en las tareas defensivas cortando balones y ayudando a los dos centrales de la Cultu ante el ataque del equipo sansero.

Borja hizo el primero

Tras una pérdida muy delicada por parte del central leonés en la frontal de área, Borja Martinez no dudó en disparar para hacer el primer gol del partido, un disparo muy potente en el que Salvi no pudo atajar el balón colándose en la portería por encima de su cabeza. El delantero centro alicantino suma 3 goles en 29 jornadas, colocándose el segundo en la lista de goleadores del equipo sansero, por detrás de Pedro Benito.

El equipo leonés no supo reponerse en la primera parte a ese gol tan tempranero que les hacia quedarse clavados en esa octava posición. La Cultural lo intentaba pero no llegaba y tenían que cambiar los planes en el descanso si querían sacar algo positivo de el encuentro.

El Sanse no se quería ir al descanso sin intentarlo de nuevo y tuvo su segunda ocasión mas clara con un disparo de Alberto Rodenas que se marchó muy poco desviado por encima de la portería de Salvi.

Obolskii y el gol del empate

En la anterior jornada, el ruso Nikolai Obolskii fue el mejor jugador de su equipo al dar la asientencia del gol de la victoria del equipo leonés. Docampo le volvió a dar la titularidad y él no la desaprovechó. En el minuto 50 el lateral y capitán Julen Castañeda que entró en el descanso por Joel López, recuperó un balón sobre la línea del borde del área y la puso para que Obolskii rematase de primeras con el interior, un gol que necesitaba la Cultural Leonesa para intentar darle la vuelta al partido y alentar a los aficionados desplazados desde León que no fallaron acompañando a su equipo en el campo de Matapiñonera. El delantero siguió creando ocasiones de peligro y en el minuto 70 estuvo a punto de conseguir un doblete disparando con su pierna zurda y consiguiendo una buena reacción de Pedro López que la saco de puños para seguir defendiendo la portería de equipo.

Ninguno de los dos equipos conseguía un gol para sumar los 3 puntos de vital importancia que necesitaban los dos. El encuentro terminó en tablas, dejando a la Cultural Leonesa en la octava posición con 39 puntos y al San Sebastián de los Reyes doceavo con 36 puntos. En el próximo partido la Cultural volverá al Reino de León donde se enfrentará a un peligroso Linares que viene de ganar al Algeciras en su campo. El San Sebastián se enfrentará en su misma ciudad al Real Madrid B que actualmente se encuentra segundo en la tabla clasificatoria. Dos partidos complicados que intentarán sacarlos de la mejor manera posible para conseguir la victoria que les aleje de la zona de descenso.

Abajo, Nikolai Obolskii, delantero centro de la Cultural Leonesa.