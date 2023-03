La Cultural salva un punto gracias a Salvi

El partido no podía estar más igualado, octavo y noveno clasificado de este grupo I necesitaban la victoria para escalar posiciones y sacar puntos de ventaja frente al otro. Ambos equipos salieron con ganas demostrando que no sería un partido cualquiera, si no que sería un partido cargado de faltas, ocasiones y mucha intensidad en el Cerro del Espino.

La primera llegada con peligro fue para el Rayo Majadahonda después de una llegada por la banda derecha de la Cultural Leonesa poniendo un centro al área pequeña donde se encontraba muy atento Salvi Carrasco para blocar todos los balones posibles.

El conjunto leonés cambió su ataque frente al último partido intentando cambiar la racha de sequía de goles. Contra el Alcorcón Docampo probó con Kawaya por la banda izquierda, Percan en punta y Alarcón por la derecha. Sin embargo hoy Obolskii volvió a ser el 9 delantero, con Kawaya por la banda izquierda y Percan volviendo a su posición natural. Las ocasiones no tardaron en llegar y el ruso Obolskii intentó poner un pase filtrado para el lateral derecho Muguruza que acabó cortando el portero y evitando que la Cultural se adelantase en los diez primeros minutos de encuentro.

El partido continuaba y tanto el Rayo como la Cultural seguían teniendo llegadas, saques de esquina y momentos de mucha intensidad, hasta que llegó el primer gol del encuentro.

Andy abría la lata

El futbolista belga Andy Kawaya fue el único que consiguió romper esa mala racha de goles de la Cultural con una brillante jugada que inició Alberto Solís por la banda derecha y poniendo un centro que remataba de cabeza Andy. Un gol que no solo ponía el 0-1 en el marcador, sino que daba algo de alivio tanto al conjunto leonés como a los aficionados desplazados a Majadahonda después de tantas jornadas de frustración y desesperación.

Josu puso el empate

La alegría duró bien poco porque tan solo 5 minutos después el defensa Josu Ozkoidi hizo el empate rematando a la portería con una volea imparable que no pudo detener Salvi Carrasco. El tiempo del descanso se aproximaba y ninguno de lo dos equipos conseguía tener más ocasiones de gol para intentar adelantarse al equipo rival. Equipos al vestuario y a intentar buscar soluciones para sacar adelante los 3 puntos.

Salvi Carrasco sigue brillando

La segunda parte fue todo lo contrario a la primera, ambos equipos salieron muy bien plantados en sus respectivos campos y apenas hubo jugadas con peligro por parte de ningún equipo. Los dos goleadores de la primera parte fueron sustituidos por sus respectivos equipos en este segundo tiempo.

Se marchó Andy en el minuto 65 por el extremo Néstor Querol y también se marchó Josu por el centrocampista argentino Manuel De Iriondo. El partido continuó y pese a los cambios que hizo el equipo de Docampo no consiguió volver a aproximarse a la portería del colombiano Lucho García, sin embargo el Rayo tuvo sus dos últimas y grandes ocasiones al final del partido. La primera una falta de entendimiento entre Salvi Carrasco y el defensa Jon Ander Amelibia en la que el delantero del Rayo Majadahonda estuvo muy cerca de adelantar a su equipo. En el último suspiro y sobre la línea de gol el salvador portero de la Cultural Leonesa evitó el gol que salvaba a su equipo de la quinta derrota consecutiva.

El encuentro terminó en tablas, dejando al Rayo Majadahonda octavo y con un punto más que el conjunto leonés, que lleva 8 partidos seguidos sin ganar con solo 3 puntos de 24 posibles. Una situación que poco a poco no solo le está alejando de las posiciones de playoff, si no que además le acerca a la zona del descenso.