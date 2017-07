Ariday Cabrera: "Quería estar aquí"

Ariday Cabrera en la presentación en el Reino de León. | Foto: Cultural Leonesa.

A veces la palabra sí tiene importancia. Ariday Cabrera confirmó a la Cultural y Deportiva Leonesa vestiría la camiseta del cuadro leonés independientemente de la categoría en la que jugara el club. Así ha sido. El extremo canario, que la última temporada y media ha militado en el Valencia Mestalla, llegó a un acuerdo con la entidad culturalista en el mercado invernal. Entonces fue la principal opción para sustituir a Álex Gallar ante su posible salida con destino al Mallorca que finalmente no se concretó. Siete meses, el Estadio Reino de León ha sido testigo de su presentación en un acto en el que volvió a estar presente el director deportivo del equipo, Óscar Cano.

El jugador explicó que "vengo a aportar cosas, a ayudar al equipo con todo mi trabajo" y señaló que "mi ilusión es triunfar aquí, aportar todo lo que tengo en un proyecto muy grande en la Cultural". Ariday Cabrera se mostró encantado de disponer de una nueva ocasión de demostrar su potencial en la División de Plata: "Es una gran oportunidad para todos, y quiero hacer bien las cosas". El extremo canario desveló que "me comprometí con la Cultural Leonesa, independientemente de la categoría" y sentenció que "quería estar aquí".

Ariday Cabrera desveló que "desde el club me transmiten mucha confianza, y que explote todo mi fútbol con el equipo" y apuntó que "me gusta la ciudad, me gusta el vestuario, me gusta la idea del míster en cuanto a juego". El nuevo jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa tiene claro que el objetivo es la permanencia: "Nuestra meta es conseguir la salvación lo antes posible, y a partir de ahí, seguir creciendo". "La línea del equipo fue increíble, todos los compañeros son fantásticos", sentenció.

"Conocía la capacidad del club y el proyecto, estoy muy feliz por mi llegada, y quiero devolver la confianza", explicó el atacante canario que confirmó que espera rendir al máximo: "Espero que podamos hacer cosas importantes aquí, el grupo está preparado para competir al máximo nivel". Ariday Cabrera quiso alejar la idea de que llega para sustituir a Álex Gallar y anunció que "vengo a sumar trabajo e ilusión", además de añadir que "el equipo es fantástico, estamos preparados para competir".

Por su parte, el director deportivo de la Cultural y Deportiva Leonesa, Óscar Cano confirmó que "es otra gran incorporación" y alabó su potencial: "Muy ilusionante, le conozco desde hace tiempo, y sabemos de sus capacidades". "Es creativo, desbordante, de los que quedan pocos y provoca muchas situaciones en el juego" explicó el propio Cano. Sobre el propio Ariday Cabrera reveló que "hemos esperado unos meses, pero el interés viene de lejos" y señaló que "el jugador va a aportar mucho, es un futbolista de mucho nivel, profesional y diferente".