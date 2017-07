Iker Guarrotxena ya es de la Cultural

Iker Guarrotxena en un encuentro de esta temporada. | Foto: Diego Carmona (VAVEL.com).

Deseado. El descenso con el Mirandés propició que Iker Guarrotxena fuera uno de los jugadores más seguidos en el mercado de fichajes de Segunda División. Equipos consolidados como SD Huesca y Real Valladolid parecían disputarse su llegada, pero sin esperarlo les apareció un duro competidor. El proyecto sólido de la Cultural y Deportiva Leonesa atrae y prueba de ello es que han sido capaces de confirmar a una de las sensaciones de la campaña pasada. La entidad culturalista oficializaba su fichaje tras haber rescindido su vinculación con el cuadro burgalés.

Rubén de la Barrera ya tiene a su mediapunta deseado tras la salida de Toni y su complicada situación al tener una cláusula de rescisión muy elevada. Iker Guarrotxena puede actuar por detrás del delantero, aunque en el Mirandés se le ha visto esta campaña como la referencia ofensiva de los suyos. Prueba de ello es su aportación anotadora a un equipo que terminaría cayendo a Segunda División 'B' tras una racha muy negativa. En los más de 3.000 minutos disputados, repartidos en 40 encuentros, el atacante vizcaíno consiguió perforar la meta rival en nueve ocasiones. Ésta circunstancia le generó ser uno de los más deseados del mercado ante el descenso del Mirandés pese a tener contrato con el cuadro burgalés.

Aunque es relativamente joven, tiene 25 años de edad, el nuevo jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa tiene suficiente experiencia en Segunda División. A ella llegó después de despuntar en el Bilbao Athletic en la categoría de bronce y no encontrar hueco en el primer equipo rojiblanco. El Tenerife fue su primer paso en la División de Plata, aunque no dispuso de la continuidad deseada por el jugador y el club. Por este motivo aprovechó el ascenso del segundo equipo del Athletic Club para asentarse y recalar en el Mirandés tras su descenso a Segunda División 'B'. Excelentes números para un jugador que con solo 15 años realizó la pretemporada con el cuadro de San Mamés a las órdenes de Joaquín Caparrós.

Dos descensos consecutivos

La suerte no parece acompañar en los últimos tiempos a un jugador que año tras año no deja de destacar en la Segunda División a base de buen fútbol y goles. Iker Guarrotxena tiene el dudoso honor de haber cosechado de forma consecutiva dos descensos a la categoría de bronce. El jugador vizcaíno sufrió el primero de ellos con el Bilbao Athletic y lo volvió a repetir un año después, aunque esta vez en las filas del Mirandés. En la Cultural y Deportiva Leonesa tratará de ser capaz de mantenerse en la División de Plata y no hacer bueno el dicho de: "No hay dos, sin tres". Al menos eso es lo que esperan en la entidad culturalista en su retorno al fútbol profesional 42 años después.