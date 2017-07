Señé: "Si hay un equipo que confía en ti, como es el caso, hay que venir"

Presentación de los dos jugadores en el Estadio Reino de León. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

La Cultural y Deportiva Leonesa sigue mostrando a sus aficionados las caras nuevas que están reforzando a la entidad en su retorno a la División de Plata. Óscar Cano, director del conjunto culturalista, fue el encargado de presentar a los dos últimos refuerzos y que ya dispusieron de minutos este martes ante el filial del Celta de Vigo. El propio Cano alabó su interés por formar parte del equipo: "Son dos personas que me han sorprendido, que han priorizado el proyecto y solamente tengo palabras de agradecimiento porque tenían otras opciones y han apostado por nosotros".

Jesús Fernández desveló que "lo que me trajo aquí fue un poco el proyecto deportivo, el interés mostrado por ellos y agradecer el esfuerzo y la paciencia que han tenido para que esté aquí". El nuevo cancerbero culturalista reveló que "particularmente, tanto por el proyecto como el conocimiento del juego del equipo, nos decantamos por la Cultural sin pensar en otras cosas". El meta madrileño se mostró muy esperanzado y con ganas de esta temporada: "Sobre todo en hacer las cosas bien y trabajar para que sigamos creciendo y llegue un futuro en el que estemos más arriba".

"Hay que mejorar cosas, pero este es el camino".

El cancerbero de la Cultural y Deportiva Leonesa comentó que "por unas circunstancias u otras los últimos años no he gozado de continuidad, pero yo soy consciente de lo que soy capaz en un equipo como la Cultural". Jesús Fernández incidió en que "trabajaré al máximo y seguro que todo irá bien" y apuntó que "me sentí bien, después de adaptarnos al tipo de juego que marca el míster, pero la verdad que no me pilla por sorpresa". "Hay que mejorar cosas, pero este es el camino", sentenció.

Por su parte, Josep Señé comentó que "lo primero agradecer la bienvenida, con mucha ilusión después de un par de años en Primera División y no gozar de excesiva continuidad y con un proyecto muy bueno y muy potente no me costó demasiado decidirme". El jugador procedente del Celta de Vigo explicó que "al final lo que queremos todos es jugar lo más arriba posible, si no se goza de continuidad, ni minutos hay que buscar una salida".

El mediapunta agradeció la confianza mostrada: "Si hay un equipo que confía en ti, como es el caso, hay que venir" y señaló que "desde el primer día que hablé con Óscar Cano me contó el proyecto, después hablé con el míster y creo que se ajusta bastante la forma que tiene de jugar a la mía". "Lo que quería era jugar en mi posición, ya que vengo de varias temporadas fuera del mismo, he jugado más en la banda y es lo que quería", concluyó.