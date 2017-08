Guía VAVEL Cultural Leonesa 2017/18: Rubén de la Barrera, oportunidad en la élite

Google Plus

No suele ser habitual en estas categorías. La figura del entrenador pasa inadvertida y no se encuentra constantemente en el centro de todos los focos. No sucede así en León. Desde hace un año, la Cultural y Deportiva Leonesa cuenta con un míster que destaca por su precocidad. Rubén de la Barrera es uno de esos técnicos que marcan el nuevo paso y con 32 años tendrá la oportunidad de dar el salto a Segunda División. Un paso a la élite que se ha labrado desde hace más de una década que se ha desarrollado en Castilla y León pese a que su origen se encuentra en A Coruña un 18 de enero de 1985.

Inicio muy joven en su tierra

Que Rubén de la Barrera iba a ser entrenador quedó patente muy pronto con sus primeros pasos cuando apenas había cumplido siquiera 20 años. El Ural y su prebenjamín B fue su primera experiencia en los banquillos en los que estuvo durante dos campañas. Pero ya lo anticipaba en una entrevista realizada por La Voz de Galicia en 2013: "Desde juvenil ya me sentía atraído por la posibilidad de orientar mi vida en el fútbol hacia la actividad de entrenador". Así ha sido, pero los comienzos no fueron tan halagüeños para un jovencísimo preparador gallego que ahora dirige los designios de la Cultural y Deportiva Leonesa.

El Atlético Arteixo juvenil acogió a Rubén de la Barrera y vivió una de las cuestiones más curiosas durante la vida deportiva del técnico coruñés. Apenas tenía tres o cuatro años más que aquellos jugadores a los que tenia a sus órdenes, aunque ya dejó detalles de la calidad que atesora en sus ideas. Su buen hacer no pasó inadvertido y en 2007 le llegaba su primera oportunidad en el banquillo de un equipo de categoría senior. En uno de los referentes de fútbol base como el Montañeros, el preparador gallego se hizo cargo de un equipo que llegaría, incluso, a dar el salto a Segunda División 'B'.

Aún quedaba mucho para ver al entrenador gallego en esta categoría, aunque tras su buen hacer en el conjunto coruñés llegarían varios viajes determinantes en su explosión. La mejor época del Oporto de Mourinho tuvo la atenta mirada de un Rubén de la Barrera que visitó Almería, donde estaba Juanma Lillo; y El Ejido, donde entrenaba su ahora amigo y compañero Óscar Cano. Y es que el técnico de la Rubén de la Barrera se define a sí mismo como "ecléctico" y que le gusta tomar las ideas de diversas fuentes. Su salto a Castilla y León iba a ser fundamental en el devenir de su carrera repleta de éxitos desde entonces.

Villaralbo, Guijuelo y Real Valladolid Promesas

El interesante proyecto del Villaralbo fue la primera parada del técnico en Castilla y León que comenzaba en 2009 cuando apenas tenia 24 años. Rubén de la Barrera fue capaz de hacer disfrutar a una pequeña localidad zamorana de sus mejores años futbolísticos en el Grupo VIII de Tercera División. Cerca del ascenso a Segunda División 'B', 38 encuentros invicto y superando a los principales equipos de la comunidad en la Copa de Castilla y León. Problemas familiares alejaron al preparador de los banquillos pese a los intentos del Atlético Astorga por hacerse con sus servicios.

En 2013 volvía a ponerse al frente un equipo, aunque en esta ocasión con la diferencia de hacerlo en Segunda División 'B' en su primera etapa en el CD Guijuelo. Hito histórico en el cuadro salmantino al que llevó a la Copa del Rey y, además, a disputar el playoff de ascenso a Segunda División. Un objetivo que se esfumó por muy poco y por el que volvió dos temporadas después a uno de los equipos en los que más sello ha dejado. Pese a ello, en su segunda experiencia en el conjunto chacinero tuvo que conformarse únicamente con la clasificación para el Trofeo del K.O.

Salto con la Cultural Leonesa.

Entre medias, Rubén de la Barrera recaló en el Real Valladolid Promesas, una experiencia nueva para el técnico al frente de un segundo equipo. Las sensaciones volvieron a ser sensacionales y se ganó muy pronto el cariño de los aficionados blanquivioletas y de sus jugadores. Prueba de ello es que los seguidores del conjunto pucelano no dudaron en reclamar su salto a la primera escuadra antes de su salida al Guijuelo. Pese a ello, el preparador gallego abandonó la disciplina vallisoletana con la sensación de que perdía una oportunidad de dar el salto a Segunda División.

Aunque los mejores registros de un equipo de Rubén de la Barrera llegaron esta misma campaña de la mano de la Cultural y Deportiva Leonesa. El objetivo no era otro que luchar por el ascenso a la División de Plata y no falló con creces con una temporada que tardarán de olvidar en León. Salto de categoría y recuperando a una afición que había dejado de lado a los suyos y que terminaron llenando el Reino de León. El ansiado paso a la élite le llegó con 32 años, solo ocho años después de ponerse al frente del Villaralbo y maravillar a toda Castilla y León.

