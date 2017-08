Señé, el mejor para la afición ante el Lorca

Google Plus

Señé en un lance del encuentro ante el Lorca. | Foto: LaLiga 123.

No fue el mejor resultado posible en el retorno a Segunda División después de 42 años alejados de la élite en un debut amargo que dejó muchas dudas. La Cultural y Deportiva Leonesa se vio superado por el Lorca FC en un duelo en el que las ausencias en la zona ancha del campo se notaron en exceso. Rubén de la Barrera apostó por Josep Señé en sustitución de un Mario Ortiz que se perdió el duelo al no estar del todo recuperado. Pese a no actuar en su disposición, el mediapunta catalán ha sido el jugador más destacado como han elegido los aficionados.

A través de la encuesta realizada por Twitter en @cultural_VAVEL, los aficionados eligieron entre varias opciones propuestas por la dirección de la cuenta. El preferido por los seguidores fue un Josep Señé que no dudó en emplearse en el doble pivote junto a Yeray González, en una posición que no es la suya. El catalán ayudó a sus compañeros en defensa, aunque eso le impidió mostrar su mejor versión en ataque, donde debe ser determinante. Eso no ha evitado que los seguidores culturalistas quedaran prendados por el buen hacer del jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa.

Iván González y Aridai, otros de los destacados.

Para buena parte de los aficionados no ha sido sencillo elegir el nombre del jugador más destacado del equipo culturalista en un duelo que finalizó con derrota. Muchos de ellos no dudaron en confirmar que Iván González había sido otro de los nombres propios del equipo en el Artés Carrasco. El zaguero madrileño se mostró muy seguro y fiable en todas las acciones en las que tuvo que intervenir y, además, supo sacar con claridad el balón. Su titularidad fue refrendada con una buena actuación y la aprobación de los seguidores de la Cultural y Deportiva Leonesa en su estreno en la División de Plata.

Tras Señé e Iván González, los aficionados culturalistas se repartian entre otros dos jugadores de ataque que se mostraron incansables en la zona ofensiva. Especialmente Aridai Cabrera, que fue el que más lo intentó para buscar el empate de los suyos en la segunda mitad del partido. En ella entró Julen Colinas, que es uno de los jugadores más queridos por la afición leonesa y que aportó entrega y garra al servicio del equipo. Un partido gris que, pese a todo ello, dejó destellos de lo que puede ir ofreciendo la Cultural y Deportiva Leonesa con el paso de las jornadas.