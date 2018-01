La Cultural presenta a Moutinho y ficha al japonés Ideguchi

Thierry Moutinho posando en el Reino de León con su nueva camiseta | Foto: Cultural y Deportiva Leonesa

Ha comenzado el mercado de invierno y los movimientos en el seno de la Cultural no se han hecho esperar. Si la semana pasada se hacía oficial el primer fichaje de Thierry Moutinho, las siguientes noticias no se harían esperar. La primera en forma de baja de Ousaim Bouy y la segunda en forma de anuncio del fichaje del mediocentro japonés Yosuke Ideguchi, que jugará cedido en la Cultural por el Leeds en lo que resta de temporada.

Como prolegómeno de estas noticias la Cultural presentaba oficialmente a Moutinho con la camiseta de la Cultural, aunque ya llevaba entrenando con el resto de compañeros desde la semana pasada. Como en anteriores fichajes, fue el director deportivo Óscar Cano el encargado de presentarlo y dejar claro que esperan mucho del jugador suizo con ascendencia portuguesa: "Moutinho es un jugador buscado por el club, pretendido ya en verano, y del perfil que busca la Cultural. No pudo ser entonces, pero las circunstancias han hecho que ahora pueda llegar". El jugador no dudó en mostrar su satisfacción por el fichaje y por el proyecto donde acababa de embarcarse: "Estoy contento de estar en la Cultural. Creo que éste es un gran proyecto en el que vamos a estar cómodos para conseguir grandes cosas", apuntaba el jugador procedente del Cluj rumano.

El jugador mostró su disposición a jugar cuanto antes para poder ayudar al grupo: "He trabajado duro para estar listo para competir. Conozco la categoría y estoy intentando adaptarme lo antes posible a este gran grupo", afirmaba. Conocedor de la categoría y con la experiencia del descenso vivido con el Mallorca la temporada pasada, expresó también su deseo de conseguir la permanencia lo antes posible: "No hay que dejar las cosas, en fútbol no hay tiempo. Hay que sacar los resultados cuanto antes y asegurar los objetivos. Quiero disfrutar con el equipo y poder aportar cosas importantes. Quiero ser más regular aquí de lo que he sido en otros equipos", remataba el nuevo jugador de la Cultural.

"Se rescinde la cesión de Bouy tras sólo cuatro partidos disputados."

Poco después de la presentación se hacía oficial también la baja de Ouasim Bouy, baja que era un secreto a voces tras la no reincorporación del jugador a los entrenamientos después de las vacaciones de navidad. Atrás queda un decepcionante paso del jugador marroquí por la Cultural, donde sólo ha disputado 163 minutos repartidos en dos partidos de liga (contra Rayo Vallecano y Tenerife) y dos partidos de Copa (contra Alcorcón y Valladolid). Poco bagaje para un jugador del que, por currículum, se esperaba mucho más. Su llegada al equipo leonés ya vino acompañada desde el principio de problemas debido a su evidente sobrepeso, pero eso no evitó que su actuación en pretemporada en el partido contra el Astorga fuera muy destacada, llenando de esperanza a la afición sobre el rendimiento que podría haber dado. Pero nada más lejos de la realidad, ya que tras la lesión sufrida en pretemporada nunca fue capaz de entrar en la dinámica del equipo. Su falta de adaptación y actitud hicieron que Rubén de la Barrera dejara de contar con él en sus planes, condenándolo al ostracismo hasta el día de hoy.

Finalmente, como colofón, la Cultural hacía oficial la cesión, desde el Leeds, del mediocentro japonés de 21 años Yosuke Ideguchi.

"La Cultural hizo oficial la cesión hasta final de temporada desde el Leeds del japonés Yosuke Ideguchi."

Una vez que el Leeds hizo oficial el traspaso del jugador desde el Gamba Osaka por una cantidad superior al medio millón de euros, se hacía oficial casi al mismo tiempo la cesión del mismo al club leonés hasta final de temporada ante la imposibilidad de jugar en Inglaterra hasta la temporada que viene por un problema de visado de trabajo.

El jugador, un fijo en la selección absoluta de su país, está llamado a ser un jugador importante en una segunda división que incluso se le debería quedar pequeña. El único handicap será ver el tiempo de adaptación necesario, que suele ser amplio para el caso de los jugadores japoneses, para que el jugador pueda ir entrando de forma efectiva en los planes de Rubén de la Barrera. Por parte del jugador seguro que actitud no faltará, ya que su siguiente objetivo será llegar en el mejor estado posible al mundial de Rusia con su selección.

Su llegada provocará casi con total seguridad la salida del catarí Moein, que aún no había debutado con el club leonés, para que Ideguchi ocupe su plaza de extracomunitario, ya que la otra es de Yasser.