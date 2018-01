Rubén de la Barrera: "Este triunfo nos dará tranquilidad"

Imagen: Alberti Brevers / VAVEL

El técnico de la Cultural Leonesa comparecía ante los medios en el segundo partido de Liga123 disputado en este 2018 en el Reino de León. El técnico valoró la importancia de sumar tres puntos y alejarse de la zona de descenso: “Sin ser nuestro mejor partido de la temporada, creo que si alguien hizo merecimientos para conseguir la victoria fue la Cultural. Este triunfo nos dará tranquilidad porque hemos puesto tierra de por medio con tres rivales y mirando al futuro inmediato nos permitirá ir a Pamplona en otro estado"

Rubén hizo hincapié en la importancia de los dos últimos resultados conseguidos en el Reino (empate ante el Numancia y victoria ante el Lorca) y en consecuencia haber sumado cuatro puntos de seis posibles, saliendo así del pozo que lleva a Segunda B: “Si después de 14 partidos sin ganar estamos cinco puntos por encima del descenso quiere decir que algo estamos haciendo bien y que nos dará tranquilidad porque hemos puesto tierra de por medio con tres rivales y mirando al futuro inmediato nos permitirá ir a Pamplona en otro estado. Este triunfo lo valoro especialmente por lo que propone el equipo y porque llevamos tiempo mereciéndola y lograrla frente a un rival directo es muy importante”.

El debut de Sergio Marcos y la polémica de Yelko y Buendía

El gallego se alegró del buen debut de Sergio Marcos, uno de los fichajes invernales que además anotó el gol de la victoria: “Es un jugador que nos va a dar muchas cosas y su gol refleja lo que puede hacer en ese último cuarto del campo".

Como era de esperar, al entrenador de la Cultural Leonesa se le preguntó por la polémica surgida con dos jugadores del equipo. Emi Buendía difundía un video en redes sociales en el que Yelko Pino no dejaba en buen lugar al club. Para Rubén no hay excusas ni perdones ya que lo que prima son los valores y el escudo del club que se defiende: “Aquí hay unos códigos y eso refleja que ninguna persona que está en este club es más importante que el escudo que representamos. Es una situación que hay que gestionar con naturalidad y es una decisión mía que hablé con los capitanes. Es una situación triste porque es un error grave que se puede achacar a la falta de madurez, pero por muy joven que uno sea hay cosas que no se pueden ni hacer, ni siquiera pensar. Aquí esta señalado y espero que esto no tenga influencia en su carrera porque es un buen chico”.

Por último, el técnico quiso dejar claro que Buendía tampoco había actuado bien al ser quien había difundido el video: “Tiene tanta responsabilidad el que lo dice como quien lo difunde. Es un error importantísimo y costará olvidar este episodio, pero a mí me toca defender los intereses de este club”, concluyó.