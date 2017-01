Andone despierta al Dépor y rescata un punto en Gran Canaria

Google Plus

Se citaban en el estadio Gran Canaria el Deportivo de La Coruña y Las Palmas para abrir la última jornada de la primera vuelta de La Liga. Partido adelantado al viernes en un horario extraño que no impidió que las gradas tuvieran un buen aspecto en una tarde noche calurosa, como es costumbre, en la isla. Las ilusiones de los gallegos por lograr esa ansiada primera victoria lejos de Riazor se enfrentaban a los deseos canarios de hacer olvidar todos los aspectos extra deportivos ocurridos durante la semana previa al choque.

Comenzaba el duelo con los de Quique Setién domando la posesión del esférico como viene siendo habitual partido tras partido. Los canarios disfrutan con el balón en sus pies hasta que el equipo rival presiona su salida, momento en el cual puede producirse o bien un robo o bien un ataque peligroso a favor de Las Palmas. El Deportivo empezó el choque algo dormido, dejando al conjunto local manejar la posesión y por tanto agazapado atrás.

La primera ocasión del partido iba a ser para Marko Livaja. El croata iba a probar suerte lanzando un tiro desde una posición algo escorada al flanco derecho. Sorprendiendo a todos, el balón ponía rumbo hacia la escuadra pero allí estaba el guante de Tyton para despejar el esférico a saque de esquina. Avisaba Las Palmas.

Poco tardó en llegar el tanto de los locales. Hélder ponía un buen centro hacia las botas de Sidnei. El central brasileño del Dépor no lograba despejarlo correctamente y Mateo, quien se encontró el esférico en su pie, no dudó ni un solo momento y lo mandó a la escuadra derecha del arco defendido por Tyton, quien en esta ocasión no podía hacer nada más que quedarse mirando. Era el 1-0 en el minuto 13 de partido.

Poco más ocurrió en una primera mitad soporífera. Tímidos acercamientos del Dépor a la portería de Varas pero sin demasiado peligro. Las Palmas parecía disfrutar de como el partido se iba diluyendo, con la calma necesaria para llevarse los tres puntos. Cabe destacar el poco acierto gallego en los pases con un 52 % de pases completados en los primeros 45 minutos, lo cual estaba matando a los de Garitano.

La segunda mitad arrancó al igual que terminó la primera, muy aburrida. El Dépor no conseguía salir con el balón jugado y Andone y Joselu no podían crear peligro de la nada. Garitano reaccionó y pasó a Joselu a la banda para anclar a Emre Çolak a la mediapunta. Poco a poco los herculinos irían creando algo más de peligro. El propio Çolak sería quien pondría un fantástico balón en largo a Florin Andone para que este, tras dejar atrás en carrera a Lemos, hiciese el 1-1 tras un buen tiro pero con la ayuda del meta Javi Varas que estuvo algo mal en la acción. Los visitantes conseguían empatar en el minuto 69 un encuentro que parecía perdido.

Tras reanudarse el partido Aythami vería la primera cartulina del partido por un codazo sobre el ariete Joselu. No sería la última. Cinco minutos más tarde llegaría tarde a un duelo con Guilherme, llevándose al brasileño por delante. El central canario veía así la tarjeta roja, dejando a su equipo con un hombre menos los 15 minutos restantes.

El conjunto herculino no supo manejar la superioridad al igual que ocurrió el otro dia en Mendizorroza. Muchos pases en el mediocampo y pocas acciones de peligro para un equipo que estaba con un hombre más sobre el campo y que debía de ir a por el partido. Se llegaría al final del partido con el mismo resultado de 1-1. Las Palmas aguantó la inferioridad numérica los minutos finales y se reparte los puntos con un Deportivo que vio escapar una buena ocasión para lograr la primera victoria lejos de Riazor. Los de Garitano dejan el descenso a siete puntos a expensas de lo que hagan los de abajo esta jornada. Las Palmas continuará una semana más anclado en la zona tranquila de la tabla.