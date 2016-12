Quique Sánchez Flores: "Me siento frustrado por las reacciones de estos días"

Google Plus

Foto: Héctor Farrés (VAVEL)

Nunca unas declaraciones de cualquier jugador o entrenador del Espanyol, habían dado tanto por comentar en las redes sociales. Hoy el entrenador perico, Quique Sánchez Flores, ha pedido perdón por si algún perico le molesto su felicitación al jugador del Barcelona, Leo Messi, al terminar en encuentro de este domingo.

Las disculpas han ido antes que sus declaraciones para hablar del Alcorcón, el rival de mañana en la Copa del Rey. Quique Sánchez Flores, dio sus felicitaciones a Leo Messi al terminar el encuentro, un acto que a algunos pericos no gustó. Y el entrenador ha contestado a tales críticas. "A estas alturas de mi vida lo que menos quiero es que a mi gente, la gente que está a mi alrededor, la gente de mi familia, la gente para la que trabajo, se vea frustrada por algún acto que le pueda disgustar. Mi objetivo emocional en el Espanyol es transmitir unidad, amor, cariño y generar una tendencia claramente positiva. Me siento frustrado por las reacciones de estos días".

En una tonalidad seria, el de Madrid ha seguido su discurso dejado claro que "en cualquier situación he causado una pequeña o gran decepción a cualquier perico le pido mil disculpas, no es mi voluntad, ni mucho menos desde la espontaneidad que siempre suelo usar para mis actos. Estamos absolutamente entregados a una causa de identificación con el Espanyol desde el primer día, una causa de máximo agradecimiento a como nos han recibido los pericos desde el primer día, al objetivo de que sean felices y que si tienen que llorar que sea por alegrías y no por penas". Las palabras del seleccionador han hecho encender las redes sociales, como twitter, todo elogiando al entrenador por sus palabras.

A la mañana siguiente, el entrenador, vio que su acto no había causado una buena reacción y es por eso que sintió “frustración estos dos días al saber que he provocado una reacción incómoda dentro de los pericos. Lamento que haya sido así. Que entiendan que lo que intento hacer desde el punto de vista personal y deportivo es tratar siempre lo mejor posible a los adversarios”. Según él su actitud fue espontánea y natural ya que es un acto que hace “en todos y cada uno de los partidos en España. También lo hice en la Premier la campaña pasada, sin distinción de equipo o categorías", ha dejado claro el perico.

Finalmente, el entrenador ha vuelto a remarcar su arrepentimiento de sus actos. "Mil perdones si hemos herido la sensibilidad de los nuestros. Seguiremos trabajando para conocer la historia del Espanyol al 100%. Evidentemente es un acto que se produce porque no tengo un conocimiento exacto de los 116 años de historia que en tres meses es muy difícil resumirlo", ha recalcado.