David López: "Las bajas no son excusa"

David López en rueda de prensa | Fuente: RCD Espanyol.

El mal momento que atraviesa el Valencia no es motivo para la relajación o la confianza en el RCD Espanyol. Todos en el vestuario están concienciados en realizar un gran partido para conseguir una victoria que les acerque a posiciones europeas. El equipo che suma varias jornadas sin ganar y eso los hace más peligrosos, puesto que cada partido que pasa y no ganan, están más cerca de la victoria.

David López fue el primer jugador perico en hablar sobre el partido en rueda de prensa durante la semana. “Tienen un buen equipo y grandes jugadores. Es cierto que no pasan por un buen momento y que tienen partido entre semana, pero vamos con la idea de sumar los tres puntos. No será fácil ni mucho menos”, explicaba David López. Además, su equipo presenta varias bajas, pero el catalán no cree que eso deba ser un problema a la hora de disputar los tres puntos en Mestalla. “Durante la temporada hemos demostrado que tenemos jugadores que lo están haciendo muy bien. No creo que eso sea una excusa o un problema”.

El Espanyol, como así explica David López, está mostrando esta temporada la regularidad que quizás les ha faltado en etapas anteriores. “No pensamos en lo que ha pasado otros años sino en lo que hemos de hacer. Sabemos que será complicado porque ellos se juegan mucho, pero intentaremos volver con los tres puntos. Queremos seguir con nuestra racha de buen juego. Después del empate con el Deportivo y la derrota del Camp Nou tenemos ganas de volver a ganar. Intentaremos salir con mucha intensidad y ritmo porque sabemos que el público de Mestalla estará con su equipo y aprieta mucho. El técnico nos ha explicado que es un estadio muy complicado, que la grada alienta mucho si ve que su equipo está haciendo bien las cosas. Trataremos de hacerlo lo mejor posible para que esto no suceda”, comentó el centrocampista blanquiazul.

La Generalitat y el FC Barcelona

Otro tema que ha sido muy comentado durante la semana ha sido la polémica de la Generalitat y el Barça en la última campaña publicitaria por parte del Govern de Catalunya. David López expresó su opinión respecto a todo lo sucedido esta semana. “Hay un mensaje institucional y no tengo nada más que decir porque el club y el consejero delegado se han pronunciado y lo han hecho en nombre de todos nosotros, pero hay una cosa que nos identifica a todos los pericos: tenemos muy claro quiénes somos y dónde estamos y nos sentimos muy orgullosos, pero eso no evita que haya cosas que nos molesten. En lugar de salir con un discurso victimista o con palabras que no tocan, hemos decidido tirar de ironía porque afecta a todas las entidades deportivas que representamos a Cataluña. Como no es la primera vez que pasa, nos lo hemos tomado con un poco de humor, usando la sátira en las redes sociales para reivindicarnos. Esperamos que no vuelva a pasar y que rectifiquen", argumentó el jugador.

A este tema quiso añadir que desde el club están implicados con Catalunya y así lo demuestran en la Supercopa de Catalunya o en la convocatoria de la misma selección. “Nosotros participamos y lo ponemos todo en la Supercopa de Catalunya y en la selección catalana y por eso, estas cosas nos molestan y hemos tratado de responder de esta forma irónica. Aceptamos las disculpas que nos ofrecen, pero confiamos en que no vuelva a pasar”, finalizó David López.