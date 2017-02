Google Plus

Gallego: "Nos falta es materializar nuestro juego con alguna victoria más"

El Espanyol B no se puede despistar si quiere mantener la categoría. El conjunto periquito está jugando bien pero necesita dar un salto en la clasificación para no estar tan cerca de la zona de descenso. El Lleida será una prueba complicada para los futbolistas de David Gallego, que no ha dudo en asegurar que el conjunto ilerdense "ha empezado a sacar todo el potencial de la plantilla".

El entrenador del Espanyol B ha comentado que el Lleida "se encontraba en una situación ficticia" en el primer tramo de temporada y tras una serie de buenos resultados "ahora atraviesa el mejor momento de la temporada".

Gallego ha asegurado que el conjunto azul está "muy bien trabajado y es un equipo capaz de generar muchas ventajas" por lo que será "un adversario muy peligroso". El técnico catalán ha explicado cómo imagina que será el planteamiento del Lleida: "Intentarán presionar nuestra salida de balón y espero que hagan una presión alta aunque creo que mantendrán la línea de cinco atrás".

El filial espanyolista debe hacerse fuerte en la Dani Jarque para lograr cuanto antes la permanencia. Gallego ha asegurado que el Espanyol B "compite muy bien y es mucho más sólido" que al comienzo de la temporada. Eso sí, tiene claro cuál es la asignatura pendiente: "Nos falta materializar nuestro juego con alguna victoria más". "Lo importante es estar cerca de la victoria porque seguro que así tienes más opciones de que se decante de tu lado", ha señalado.

Por último, Gallego ha analizado el perfil de Guillermo Andrés, nuevo delantero del Espanyol B. El preparador catalán ha indicado que quería "incorporar a un futbolista con unas condiciones diferentes" y que pueda "aportar madurez en ciertas situaciones que se pueden dar de aquí a final de temporada". "Andrés es un jugador de área, listo, que interpreta bien los movimientos en la zona de finalización", ha concluido.