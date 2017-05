Ramón Robert: "Queremos asentarnos de forma permanente en el top 8"

A la derecha, Ramón Robert. Foto: RCD Espanyol.

Se ha esfumado una temporada en la cual el Espanyol logró cumplir con los objetivos que se planteó antes del inicio. Sin embargo, con este salto a la primera mitad de la tabla, urge ya una nueva estrategia de cara a que el próximo ascenso consiga asaltar territorio europeo.

Sobre el balance general de la temporada han hablado ante los medios del club Ramon Robert, consejero delegado, y Jordi Lardín, director deportivo, quienes además han detallado de los objetivos a corto plazo.

Sobre la recién concluida liga, en que los pericos ocuparon el octavo escalón en la tabla, Robert valoró que la dirección del club está feliz: “Hemos alcanzado los objetivos marcados y ahora hemos de buscar la posibilidad de asentarnos de forma permanente en el ‘Top 8’ de la Liga”.

El delegado resaltó además los avances en materia económica con la ayuda de Rastar Group, logrando reducir la deuda de 189 millones a 120: “Acabaremos con 80 millones en ingresos, hemos superado los 28.000 socios y hemos incrementado nuestra presencia institucional. Estamos satisfechos pero no nos podemos quedar aquí. Quedan mucho por construir y muchas cosas para que el proyecto avance. Ha sido un año con demasiados cambios pero ahora toca ir adelante. Hemos de mejorar y crecer”.

Sobre las perspectivas de futuro a corto plazo, Robert aclaró que “uno de los focos en los que ahora nos centramos es el comercial. Nos hemos reestructurado a nivel financiero y ahora toca centrarnos en incrementar los ingresos que buscamos o superar los 30.000 socios. Esto no puede parar”.

Ramon Robert ha adelantado, además, que en las próximas semanas “se presentará la campaña de abonos” y que espera que en unos quince días “ya podamos tener cerrada la pretemporada y los partidos que jugaremos”.

Por su parte, en lo referente a la parcela deportiva Jordi Lardín ha calificado la temporada “como un éxito. La octava posición y los números nos han situado por encima de las expectativas. Hemos acertado en muchos fichajes que han dado un salto de calidad a la plantilla. Estamos creciendo como equipo y eso quiere decir que cada vez hemos de ser más exigentes a la hora de fichar. Mejorar lo de este año es complicado, pero es nuestro objetivo”.

“Afianzar el equipo entre los primeros de la Liga es el propósito, y para ello intentaremos fichar jugadores para dar otro salto de calidad. No es fácil llegar a Europa en dos años, pero lo vamos a intentar. Queremos que este proyecto siga teniendo los pies fuertes”, dijo ilusionado con el mercado que se avecina.

Sobre la cantidad de jugadores que incorporará la entidad, el director deportivo estimó la cifra “entre cinco o seis jugadores, pero todo estará en función de las posibles salidas. Aún no ha llegado ninguna oferta. Hemos comenzado muy pronto porque nos gusta trabajar con tiempo”.

Añadió que muchos jugadores continuarán en el club, entre ellos Baptistao que aún tiene cuatro años de contrato, aunque habrá algunos que no continuarán: “Hemos hablado con todos los jugadores que no van a seguir, pero hasta que no estén firmados los documentos no se pueden anunciar”.

Por último, Lardín se ha mostrado feliz por “los cuatro jugadores del filial que se han asentado en el primer equipo”, lamentando, obviamente, el descenso del filial. “Hemos sufrido mucho con el descenso del filial y la mala temporada del juvenil”, sentenció.