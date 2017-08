Naldo refuerza al Espanyol

Foto: RCD Espanyol

El Espanyol sigue reforzando su equipo a falta de pocos días para que empiece el campeonato liguero. Esta vez es Naldo, defensa central procedente del Krasnodar ruso.

El central brasileño ha firmado por el conjunto perico hasta el 30 de junio de 2020, por lo que estará vinculado a la entidad blanquiazul para las próximas tres temporadas.

Naldo llegó al fútbol europeo en el año 2013, cuando firmó por el Granada. Des de entonces, ha pasado por Getafe, Bolonia, Udinese, Sporting Club de Portugal y Krasnodar, equipo del que procede.

El jugador es uno de los refuerzos que pidió Quique Sánchez Flores, ya que la plantilla andaba necesitada de centrales tras la marcha de Diego Reyes al Oporto y la lesión de Oscar Duarte. Además, Naldo y Sánchez Flores ya se conocen, pues coincidieron en el Getafe cuando ambos militaban allí, así que será todo más fácil para el técnico blanquiazul.

A partir de mañana ya se ejercitará con sus nuevos compañeros, aunque según informa el club, deberá volver a Rusia el próximo fin de semana para solucionar cuestiones personales.El jugador de 28 años se convierte de esta forma en la cuarta incorporación del conjunto perico, tras las llegadas de Hermoso, Esteban Granero y Sergio García. Con este fichaje, la plantilla del Espanyol va cogiendo cada vez más forma y ya se pone a punto para el estreno liguero de la semana que viene en el Sánchez Pizjuán, donde Naldo ya podría debutar.

Aún así, no se descarta la llegada de algún otro jugador, pues la plantilla no está cerrada, y una de las posiciones que el equipo debe reforzar es la de la zaga, pese a la incorporación de Naldo. Lo que no se espera es la salida de ningún jugador importante, pues han sonado rumores sobre la marcha de Gerard Moreno.