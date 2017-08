Previa Sevilla CF - RCD Espanyol: ¡Empieza la Liga!

Google Plus

Hernán Pérez y Vitolo durante una disputa por el balón en el partido de la temporada pasada. | Foto: Sevilla FC

Esta noche (22:15h) el balón volverá a rodar para Espanyol y Sevilla, y lo volverá a hacer en el mismo escenario donde lo hizo el año pasado: en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Los caprichos del sorteo del calendario de La Liga ha querido que catalanes y andaluces se vuelvan a enfrentar en la primera jornada. Sin embargo, el contexto es diferente al de la temporada pasada. Los pericos visitan al Sevilla con la necesidad de relajar un poco el ambiente y demostrar que realmente son candidatos para las plazas europeas; mientras que los hispalenses estarán más centrados en la vuelta de la previa de la Champions, donde el miércoles deberán rematarla en casa tras la ligera ventaja conseguida en Estambul (1-2).

Ante el ambiente caldeado, lo mejor sería una victoria

El Espanyol llegaba a la primera jornada de Liga de la temporada pasada con mucha ilusión por ver lo que les deparaba el nuevo proyecto de Mister Chen y Quique Sánchez Flores. Sin embargo, esta temporada llega con un ambiente mucho más negativo, más bien caldeado. Los pericos siguen sin cerrar la plantiilla, no pudiendo incorporar a los jugadores que desearían por el límite salarial. Y este asunto mosquea, y mucho, a la afición periquita. Todo apunta que en las dos semanas que quedan de mercado habrán salidas 'forzadas' y nuevas incorporaciones, pero durante todo este tiempo ya se habrán jugado los primeros 6 puntos de la temporada, y quién sabe que no sean vitales de cara al final de la campaña. Por ello, la mejor manera de relajar un poco al ambiente y llamar al optimismo sería una victoria en un campo complicado como es el Sánchez Pizjuán y ante un gran equipo como es el Sevilla.

Veremos, también, el once por el cual apuesta Quique Sánchez Flores, entrenador del Espanyol. Las grandes incógnitas son si Naldo, recién llegado al club catalán, partirá como titular en el centro de la zaga o si será Mario Hermoso quien acompañará a David López; luego tenemos el problema del centro del campo, pues son tantas las alternativas que maneja Quique que hasta el último momento no sabremos quienes ocuparan el doble pívote, aunque todo apunta a que serán Marc Roca y Javi Fuego. Por lo que hace el ataque, la duda es si Sergio García volverá a disputar un partido oficial con la blanquiazul como titular y mandará a Leo Baptistao a la banda derecha, o si el hispano-brasileño será quien acompañe en punta de ataque a Gerard Moreno y Jurado quien juegue por la derecha.

El Sevilla, con la previa de la Champions en el horizonte

La situación del Sevilla es totalmente opuesta a la de los periquitos. Los de Berizzo tienen la moral por los cielos y la ilusión más viva que nunca. Y es que están a un paso de volver a disputar, por tercer año consecutivo, la Champions League. Los sevillistas disputaron el miércoles la ida de la previa en Estambul frente al Istanbul Basaksehir y salieron vencedores por 1 gol a 2. Los hispalenses se adelantaron con gol de Escudero, pero los turcos respondieron en la segunda mitad con un gol de Elia. En el 82' entró Jesús Navas, que debutaba de nuevo en partido oficial con el Sevilla, y en el minuto 83 ponía un centro que fue rematado por Ben Yedder con el tacón para poner el 1-2 en el marcador y llevarse una ligera ventaja para la vuelta. De esta manera, deberán acabar de rematar en casa el martes la eliminatoria.

Pero antes del martes, tienen el estreno liguero ante un rival para nada cómodo como el Espanyol. Además, hay que empezar con buen pie pues el objetivo, un año más, de los de Nervión es quedar entre los 4 primeros, y por qué no asaltar la 3ª plaza que durante muchas jornadas estuvieron ocupando la temporada pasada.

Los Sevilla-Espanyol

Sevilla y Espanyol se han enfrentado hasta en 70 ocasiones en la Primera División del fútbol español. Y los números llaman al optimismo para los aficionados locales, mientras que para los aficionados pericos preven un futuro en el encuentro muy negro. En las 70 ocasiones que se han enfrentado, los locales se han llevado la victoria en 50 ocasiones, mientras que han empatado 12 veces y los catalanes tan solo han vencido en 8 ocasiones.

En el encuentro de la temporada pasada, Sevilla y Espanyol ofrecieron todo un espectáculo para abrir la Liga. El partido acabó con victoria sevillista por 6 goles a 4, en un partido de locura: se adelantó el Espanyol con gol de Piatti, empató el Sevilla con gol de Sarabia y se adelantaba con tanto de Vietto, pero los pericos respondian con Hernán Pérez. Y en el último minuto de la primera mitad marcaba Víctor Sánchez para los catalanes y empataba Vietto para los locales. En la segunda mitad los sevillistas ya se fueron en el marcador con goles del Mudo Vázquez, Ben Yedder y Kiyotake, y a falta de 10 minutos Gerard Moreno maquillaba el marcador.

Partido muy emotivo: #TotsSomBarcelona

El encuentro de esta noche se disputará con mucha emotividad presente por los atentados sufridos en Barcelona esta semana. Al Espanyol le tocó vivirlo de muy cerca, y por ello participaron en el minuto de silencio convocado en toda Catalunya durante el día de ayer en recuerdo de las víctimas sufridas por su ciudad. Además, a lo largo de los últimos días el conjunto perico fue publicando diversos tweets con condolencias y recuerdos para las víctimas, y recordando la grandeza de la ciudad de Barcelona.

También, está previsto que se realice un minuto de silencio antes del inicio del encuentro y los jugadores del Espanyol portarán un brazalete negro en señal de luto.

Convocatoria del Espanyol: está Naldo, no entra Álvaro Vázquez

La lista de convocados del Espanyol no lleva sorpresas: Quique Sánchez Flores se lleva a todos los hombres que tiene disponible. Entra Naldo, todo y que no ha disputado ni un solo partido de pretemporada con los pericos pues llegó al club catalán hace poco más de una semana. En cambio, el que no entra es Álvaro Vázquez por la lesión de hombro que sufrió esta semana. Tampoco están los lesionados ya conocidos: Diego López, Víctor Sánchez y Óscar Duarte.

La lista completa es la siguiente: Pau López, Adrián López, Javi López, Marc Navarro, Aarón Martín, Naldo, M. Hermoso, David López, Granero, Marc Roca, Javi Fuego, Jurado, Leo Baptistao, Melendo, Piatti, Diop, Hernán Pérez, Sergio García y Gerard Moreno.

Convocatoria del Sevilla: Berizzo se reserva muchas piezas

La lista de convocados del Sevilla tiene varias novedades respecto a la del miércoles pasado frente al Istanbul Basaksehir. Berizzo se lleva a Ganso, Pablo Sarabia y Borja Lasso, y da descanso, pensando en el partido de vuelta de este martes, a Nico Pareja, Krohn-Dehli y Walter Montoya. Tampoco entran Carriço y el 'Mudo' Vázquez por lesión.

La lista completa es la siguiente: Sergio Rico, David Soria, Gabriel Mercado, Corchia, Kjaer, Lenglet, Escudero, Nzonzi, Pizarro, Borja Lasso, Banega, Ganso, Sarabia, Correa, Navas, Nolito, Muriel y Ben Yedder.

Posibles onces