Quique Sánchez Flores: "Estamos en el buen camino"

Foto: RCD Espanyol

En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado ante el Real Betis Balompié, Quique Sánchez Flores se mostró visiblemente contento y se mostró satisfecho del trabajo de sus jugadores.

Sobre la victoria ha verbalizado que "ha sido un partido para definir nuestros objetivos, para saber donde tenemos que ir. Fue una gran victoria con un trabajo excelente y hemos demostrado un nivel bastante alto". También se ha mostrado muy satisfecho con la solidez defensiva del equipo ya que "se ha defendido muy bien, redujimos muy bien a nuestro oponente y nosotros hemos impuesto nuestro estilo, que es totalmente diferente, pero no menos importante. Era clave marcar primero y dejar la portería a cero. Hemos hecho una presión alta por nuestra parte y ellos han tenido dificultad para jugar".

A la pregunta que han realizado los periodistas sobre el momento en el que se encuentra el RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores ha contestado que “en la comparativa con la temporada actual no estamos todavía como terminamos la temporada pasada en la que acabamos a un nivel altísimo. Pero si nos comparamos con la pasada temporada a estas alturas estamos mejor. Estamos en el camino que es buena señal”.

En relación al Real Betis Balompié, ha destacado que "es un gran equipo y gran rival, que se construyó muy bien este año". A parte ha elogiado a su entrenador rival, Quique Setién, añadiendo que el Real Betis "está muy bien dirigido".

Sobre la mejoría en el juego de Mario Hermoso durante estas últimas jornadas, el técnico madrileño ha reconocido que "estamos muy contentos con el". Ha remarcado que "los jugadores jóvenes son todo oidos, concentración y destreza, son chicos que siempre están atentos. Quieren triunfar y sacar su carrera adelante". Por último, le han preguntado por el motivo de la disposición táctica de Leo Baptistao, ya que este ayer no ocupó la banda derecha. Ha informado a todos los prensentes que "durante la semana ha arrastrado problemas físicos que le han impedido actuar en la banda derecha. Físicamente no estaba al cien por cien, sus piernas no estaban tan frescas".

Declaraciones de Gerard Moreno

En zona Mixta, Gerard Moreno, el goleador del equipo, se ha mostrado contento por la victoria. Ha declarado que "era una victoria muy necesaria para nosotros y la afición, porque ahora nos vemos más arriba en la clasificación". En cuanto a la jugada del gol, ha querido ensalzar la labor de Piatti dentro del equipo, "nos da mucho en ataque y en defensa" y se ha referido al pase de Pablo como "un pase espectacular". Por último, sobre la unión del grupo dirigido por Quique, ha querido destacar que "toda la plantilla está comprometida en defender y somos un bloque, casi no nos han generado ocasiones y esa es la línea a seguir".