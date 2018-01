RCD Espanyol - Sevilla FC: puntuaciones del Espanyol, jornada 20 de LaLiga Santander

Google Plus

Gerard se lamenta de un tiro errado / Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Después de la fiesta del miércoles de Copa llegó la resaca en Liga. La falta de gol arriba y una defensa muy blanda condenaron a los pericos. El Sevilla, todo lo contrario, aprovechó sus ocasiones materializándolas en goles y estuvo robusto en defensa.

Para empezar, saltaron las sorpresas en el once titular de Quique Sánchez Flores. Las buenas actuaciones de Diego López y de Melendo en Copa sirvieron para salir hoy como titulares. Pero hoy no fue el día. Aun así, los primeros quince minutos de partido fueron blanquiazules y Gerard tuvo el 1-0 que habría puesto muy de cara el partido. Pero hoy nuestro goleador no estuvo acertado. Todo lo contrario que el "Mudo" Vázquez, quien puso el 0-1 en el marcador tras una gran parada de Diego López a un disparo de Correa.

El segundo gol de los hispalenses fue obra de Sarabia. El madrileño se hizo con el balón en medio campo tras un fallo en la salida de balón de Dídac, se deshizo de Hermoso y Fuego con una gran bicicleta y puso el balón en la escuadra izquierda de la portería de Diego López. El partido se había puesto muy cuesta arriba.

En el descanso, Quique cambió de formación al 4-3-3 dando entrada a Sergio García y Víctor Sánchez por Melendo y Fuego para ir en busca de la remontada. Y a punto estuvo de llegar la reacción cuando en el minuto cincuenta Baptistao tuvo la más clara del partido, pero el brasileño mandó el balón arriba con la portería vacía. Dos minutos después, Sergio García cruzaría demasiado su disparo y saldría rozando el palo. El Sevilla había llegado dos veces y había anotado dos veces y nosotros estábamos perdonando mucho.

Fueron pasando los minutos, y el ímpetu con el que se salió en la segunda parte se fue desvaneciendo. Quique dio entrada a Navarro por Javi López para tener más profundidad y frescura en las bandas, pero ni aun así. Hoy no era el día. Con todo el Espanyol arriba en busca del milagro, a falta de un minuto para el final Muriel ponía el 0-3 en el luminoso del RCDE Stadium.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Quique Sánchez Flores:

5 | El técnico volvió al 4-4-2 para intentar frenar al Sevilla y las cosas funcionaron hasta el primer gol hispalense. Acertó con los cambios.

Diego López:

6 | El veterano portero volvía a ser titular en Liga tras su gran actuación en Copa. No pudo hacer nada en los goles. Realizó una muy buena parada a Correa, pero el rechacé lo recogió el "Mudo" Vázquez y supuso el 0-1.

Javi López:

4 | El capitán se vio superado en banda en todo momento. Muy flojo.

Duarte:

5 | Correa y Muriel le volvieron loco a él y a Hermoso. El central costarricense estuvo muy blando con los delanteros sevillistas.

Hermoso:

4 | El ex-jugador del Real Madrid tuvo un partido muy negativo. Flojo el marcaje y blando en los despejes. Desconectado.

Dídac:

4 | El canterano no tuvo su día. Ofensivamente estuvo correcto pero un mal despeje suyo propició el 0-1 y una pérdida en medio campo el 0-2.

Fuego:

5 | El pivote asturiano no destacó ni por su gran partido ni por un partido nefasto. Correcto. Sustituido en el descanso.

David López:

5'5 | Hoy no era su día. Muy lejos del David López al que solemos ver. Aun así, fue uno de los mejores.

Darder:

5 | Volvió a jugar de interior y aunque sigue despeñando su función como gran pasador y con buena técnica, no es lo mismo que cuando juega por dentro.

Melendo:

4'5 | El joven jugador perico fue titular premiándose su gran partido contra el Barça en Copa. Jugó 45 minutos y, aunque fue de los que más lo intentó, estuvo desparecido.

Gerard:

5 | Falló incomprensiblemente el 1-0 en el primer cuarto de hora de partido. No es de los que suele fallar esas ocasiones. Se le nota el cansancio de jugar todo.

Baptistao:

4'5 | El brasileño tuvo el 1-2 en sus botas, pero la mandó arriba. Habría sido un gran punto de inflexión, como la parada de penalti de Diego López el miércoles, para comenzar la remontada.

Víctor Sánchez:

4 | Entró en el descanso en para buscar más frescura en el medio campo, pero no terminó de meterse en el partido. Hoy no le salía nada a nadie.

Sergio García:

5'5 | El de Bon Pastor entró en el descanso para volcar el equipo arriba en busca de la remontada. Fue un gran revulsivo. Pudo marcar el 1-2 pero su disparo se fue rozando el poste.

Navarro:

4 | Entró a la hora de partido por Javi López para explotar la banda derecha con su velocidad y frescura, pero hoy no quería salir nada. No fue el día de nadie.