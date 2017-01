Previa SD Eibar – FC Barcelona: tapicería azulgrana

Ipurúa se tiñe de azulgrana. Armeros y catalanes se vestirán con sus mejores galas en un encuentro siempre tildado con carácter festivo. Desde que los eibarreses ascendieran a la categoría reina la temporada 2014/2015 son cuatro las ocasiones en las que han medido sus fuerzas. Repartidas en dos para cada feudo el SD Eibar nunca ha sido capaz de doblegar al conjunto de Luis Enrique, que ha conseguido reinar siempre en los cuatro encuentros. El conjunto de José Luis Mendilibar buscará la primera victoria contra el Barça y el domingo guardará los complejos en la caseta para tratar de sobreponerse al vendaval azulgrana.

Seguros y capaces los resultados invitan al optimismo en el entorno ‘culé’. Desde la tercera posición de la tabla vislumbran con optimismo poder alcanzar el liderato siguiendo la línea de los últimos encuentros. Fortalecidos tras la victoria copera por la mínima en Anoeta, donde no se imponían desde hace una década, el Barça respira seguro de sí mismo para intentar revestir una situación impropia para el vigente campeón. Conscientes de que deben ganar y esperar, el Barça tratará de cerrar la primera vuelta de la Liga con opciones intactas de ganarla.

Y desde Eibar se lo creen. Resurgidos cuál Ave Fénix de sus cenizas, el SD Eibar ha dejado de ser ese conjunto convaleciente que obtuvo la campaña anterior en los despachos lo que no consiguió sobre el verde: la permanencia en Primera. De la mano de Mendilibar los armeros se colocan novenos en la tabla vislumbrando el sueño de Europa a sólo cinco puntos de distancia. Una meritoria posición fruto de sus victorias frente a colosos como el Sevilla o Villarreal o su empate ante el Real Madrid. Sin duda un renovado SD Eibar que llega dispuesto a tocar la campana esta temporada.

Seguir creyendo

Sin confianzas pero confiados llegan los ‘culés’ a Ipurua. La última goleada en casa ante la UD Las Palmas y el golpe anímico tras la victoria en Anoeta en la Copa dan alas suficientes al equipo de Luis Enrique para seguir creyendo en la remontada liguera. Ante el SD Eibar pondrán punto y final a una primera vuelta marcada con altibajos en la escuadra catalana. Un aciago més de noviembre y algún que otro tropiezo inesperado deben quedar en el olvido para centrarse en la escalada liguera.

La mala noticia para el Barça llega de la mano de Andrés Iniesta. Tocado con una pequeña lesión en el sóleo de la pierna izquierda se perderá el choque en Ipurua. Un jarro de agua fría para Luis Enrique que había contado con la excelencia del manchego desde su regreso al once tras la lesión sufrida en Mestalla. Su ausencia en el equipo durante casi un mes y medio llegó acompañada del peor momento de los azulgranas, incapaces de encontrar equilibrio en la medular. En un estadio exigente será el turno de André Gomes, Denis Suárez o Ivan Rakitic. Tres candidatos para dos posiciones en el interior en los que se verán obligados a manejar los tiempos del equipo sobre el césped y no perder el control en una zona de fina costura para la zaga. Rafinha Alcántara, que pasaba por un estado de forma pletórico con dos titularidades seguidas, queda fuera de la convocatoria al no recuperarse a tiempo de su lesión. Por su parte, el croata volvió a saborear la titularidad en Anoeta y sigue siendo una incógnita descifrar si repetirá de nuevo sitio en el once inicial de Luis Enrique. Si lo hará con más seguridad Jordi Alba, que con su ausencia en Anoeta apunta para adueñarse de nuevo del carril izquierdo.

La nómina de zagueros en el once la completan la pareja de centrales formada por Gerard Piqué y Samuel Umtiti. Con la exclusión en la convocatoria de Javier Mascherano por acumulación de tarjetas la presencia del francés se presume inamovible en el once. Arriba, salvo sorpresas, el tridente ofensivo más letal cerrará filas en Ipurua.

Renovarse o morir

Se respira aire nuevo en este inicio de curso de la mano de José Luis Mendilibar que sigue al frente de la tripulación eibarresa para sacar a flote un barco que parecía hundido en las profundidades del más oscuro desasosiego. El SD Eibar, que acabó decimoctavo en la tabla la pasada campaña, mantuvo su lugar en la categoría reina beneficiado por el descenso administrativo del Elche. Con un final que resolvía en los despachos la poca fortuna desplegada sobre el verde, el conjunto armero ha resurgido de sus cenizas esta temporada mostrando la otra cara de la moneda. Olvidada la cruz amarga que impregnó al equipo la temporada anterior, Mendilibar ha infiltrado de frescura a una plantilla sin límites para soñar.

Valientes y aguerridos buscarán alzarse a lo más alto en Ipurua para vencer por primera vez en su historia al Barça. Y las opciones aumentan si la lucha se batalla en casa. Los guerreros que tendrán que contemplar la contienda desde la barrera son Ivan Ramis, Anaitz Arbilla y David Juncà, dejando coja la zaga defensiva, el delantero Kike García y el guardameta Asier Riesgo, todos ellos lesionados. Sin embargo el técnico vasco recupera a Nano y Dani García respecto al partido de Copa y será Ander Capa el que presumiblemente ocupe el lugar dejado por Arbilla como carrilero izquierdo.

La calidad y los goles siguen confiados a Pedro León y Sergi Enrich, con seis y cinco goles respectivamente, que serán los encargados de poner todo el fútbol armero sobre el verde de Ipurua y sobre los que recaiga la mayor parte de la actividad ofensiva del equipo.

Arbitra José María Sánchez Martínez

El partido correspondiente a la jornada 19 de la Liga Santander entre el SD Eibar y el FC Barcelona se disputará en Estadio Municipal de Ipurua (Éibar, País Vasco), inaugurado el 14 de septiembre de 1947 y con capacidad para 6.267 espectadores.

El árbitro designado por la RFEF para repartir justicia en Ipurua es José María Sánchez Martínez del colegio murciano. A sus 33 años hizo su debut oficial en Primera División el 29 de agosto de 2015 en un partido entre la Real Sociedad y el Real Sporting de Gijón que terminaba con empate a cero. Con 19 partidos arbitrados en Primera, se convierte en árbitro internacional el 1 de enero de 2017.

Convocatorias posibles

SD Eibar: Yoel, Ander Capa, Dos Santos, Lejeune, Luna, Escalante, Dani García, Pedro León, Fran Rico, Rubén Peña, Enrich, Inui, Gálvez, Bebé, Rivera, Adrián González, Nano, Imanol Sarriegui, Josué Dorrio y Areitio

FC Barcelona: Ter Stegen, Jasper Cillessen, Aleix Vidal, Sergi Roberto, Jeremy Mathieu, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Lucas Digne, Jordi Alba, Sergio Busquets, André Gomes, Arda Turan, Denis Suárez, Ivan Rakitic, Luis Suárez, Paco Alcácer, Neymar Jr y Leo Messi.

Alineaciones posibles