El Barcelona llega a esta jornada muy tocado tras el varapalo del cuatro a cero que sufrió en París frente al Paris Saint Germain. El Leganés, por su parte, llega a este encuentro en el Camp Nou con muy mala racha y habiendo caído en su feudo de Butarque en la última jornada liguera ante el Sporting de Gijón.

Las aguas bajas revueltas llegan a los aledaños del Camp Nou, ya se empieza a hablar de fin de ciclo y muchos aficionados apuntan a Luis Enrique como culpable de la falta de esquema que está exhibiendo el club azulgrana en los últimos encuentros. Ya empiezan a sonar sustitutos para Luis Enrique y en una encuesta realizada en la Ciudad Condal con más de 2000 entrevistas, el 50% se decanta por Sampaoli como futuro entrenador del Barça. Muy alejados suenan los nombres de Valverde y Unzué, segundo técnico azulgrana.

El Barcelona necesita ganar

Los culés necesitan la victoria de manera imperiosa para no perder la estela del líder, el Real Madrid, que no está dejando escapar puntos. No solo necesita los tres puntos en juego, necesita convencer y demostrar a sus seguidores que aún pueden confiar en sus jugadores y tener opciones tanto en la Liga como en la UEFA Champions League aunque al aficionado culé se le antoja muy difícil que el equipo pueda remontar el 4-0 con el que tendrá que afrontar el partido de vuelta.

En la Liga el Barcelona marcha fuerte, y sus dos últimos compromisos ligueros los ha afrontado con solvencia, goleando 3-0 al Athletic de Bilbao en el estadio azulgrana e imponiéndose a domicilio frente al flamante finalista de la Copa del Rey, el Alavés al que le endosó un contundente 0-6. La Liga es una competición que últimamente no está teniendo ningún problema y sus últimos encuentros se cuentan por victorias.

El Leganés quiere romper su mala racha

El conjunto pepinero llega al Camp Nou muy tocado, en los 12 últimos encuentros que ha disputado, ha perdido en siete ocasiones y solo ha conseguido cinco empates, de 36 puntos posibles los madrileños solo han sumado cinco, dejando muy atrás la última victoria de los blanquiazules frente a Osasuna en Butarque por 2-0 en el mes de noviembre.

Además el conjunto pepinero ve como el colchón de puntos que tenía con los equipos que ocupaban las plazas del descenso, se está acortando, y ayer mismo uno de los rivales directos para el descenso como es el Granada, se impuso con rotundidad en su Estadio de Los Cármenes por 4-1 al conjunto verdiblanco del Betis. De momento las alarmas parece que no se dirigen contra el inquilino del banquillo, Garitano, que de momento parece que su puesto no corre peligro pero habrá que ver los próximos resultados para ver si la directiva toma alguna medida en el sentido de revelar o confirmar al técnico en su puesto.

Precedentes

En el único precedente que tenemos del enfrentamiento entre ambos equipos hay que retroceder al partido de ida en el Estadio de Butarque en septiembre, partido en el que se impuso claramente el club azulgrana por un contundente 1-5. Al descanso los blaugranas se fueron con 0-3, con tres goles marcados por el tridente azulgrana. En la segunda mitad, el club azulgrana redondeó la victoria con dos nuevos tantos, uno del astro argentino Messi y otro del centrocampista Rafinha. En el minuto 80 los locales maquillaron el resultado con el tanto de Gabriel. Fue un gran partido para los blaugranas que consiguieron una gran victoria y los tres puntos en la cuarta jornada liguera.

