Piqué, referente para Jorge Cuenca

FOTO: Noelia Déniz - VAVEL

El último en llegar a la Ciudad Condal ha sido Jorge Cuenca, el joven central procedente del Alcarcón. El madrileño, zurdo y muy joven, jugó en el juvenil del club de la capital y, ya en 2017, debutó con el primer equipo.

El técnico del Barça B se refuerza con un nuevo defensa y seguro que lleva la aceptación de Ernesto Valverde, que con la marcha de Mathieu, sigue falto de una pieza de recambio.

Como bien decía el 'recién llegado', en declaraciones a los medios oficiales del club, la esperanza y el entusiasmo son lo último a perderse: "Era un chico de barrio, de Madrid, que quería ser futbolista. Me lo dicen hace 3 años y no me lo creo", decía Cuenca al llegar a la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Piqué, el referente más claro

Gerard Piqué también subió como la espuma por la cantera azulgrana, aunque tuvo que marcharse a Inglaterra en busca de su futuro. Una vez consolidado, Guardiola confió en él y llegó al club en la época más dorada: un 'sextete' a la primera.

Jorge Cuenca, central zurdo para el Barça B

Jorge Cuenca, que juega también de central, confiesa mirar mucho al '3' de Valverde y tomar su fútbol como referencia: "Piqué está ahí de referente. Es mi objetivo a igualar o superar, quien sabe, ojalá", se mostraba ilusionado el defensa.

Así pues, se pondrá a las órdenes de Gerard López en esta pretemporada seguido de bien de cerca por el técnico del primer equipo que, como bien sabe el filial, acostumbra a regalarles minutos cuando su juego lo compensa.

Este miércoles ha sido presentado y fotografiado cerca de los terrenos de entrenamiento, donde ha declarado ante la televisión del club, Barça TV, por primera vez. Este jueves ya se vestirá de corto y entrenará junto a sus compañeros del filial azulgrana.