Entrenamiento matinal con todos los internacionales

Imagen de un entrenamiento | Foto; Ernesto Aradilla, VAVEL

Se acabó el parón de selecciones y el equipo ha vuelto a poder preparar el encuentro del próximo sábado a las 16:15 en Butarque con todos los jugadores disponibles para la cita a excepción de los lesionados. El entreno comenzó a las 11:00 con la llegada por primera vez en toda la semana de los internacionales que han jugado encuentros amistosos con sus país, Ter Stegen, Semedo, Piqué, Sergio Busquets, Iniesta, Jordi Alba, Cillessen, Paulinho, Veramaelen y Umtiti. El portugués recibió las felicitaciones de sus compañeros en su vigésimo cuarto cumpleaños.

Ya ayer miércoles se reincorporaron Leo Messi, que no participó en el segundo amistoso con Argentina ante Nigeria, e Iván Rakitic, que regresó tras meterse en el Mundial el pasado domingo al empatar a cero con Grecia en la repesca. El que no se ha podido ejercitar y no lo hará en prácticamente un mes es Javier Mascherano, que sufrió con su selección una rotura fibrilar y estará cuatro semanas de baja.

Aleñá y José Arnáiz completaron el entrenamiento del primer equipo Han completado la sesión los jugadores del filial Carles Aleñá y José Arnáiz, pueden formar parte de la convocatoria ante el Leganés o participar con el segundo equipo, que juega también en la Comunidad de Madrid ante el Rayo Vallecano. El Barça volverá a entrenar el viernes a las 17:00 horas de cara a preparar por última vez el partido, para luego viajar a Madrid.

Un poco antes a las 16:00 horas Valverde hablará en rueda de prensa y es probable que al finalizar el entreno anuncie la convocatoria para desplazarse al distrito madrileño. Los azulgranas tienen por delante tres compromisos complicados, todos ellos a domicilio en una semana. Este sábado ante el CD Leganés, el miércoles en Turín ante la Juventus y de nuevo en LaLiga el domingo en Mestalla ante el Valencia CF.