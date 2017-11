Jordi Alba: “He cambiado algunos hábitos alimenticios y me siento mejor”

Google Plus

Foto: Ernesto Aradilla , VAVEL

Varios titulares dejó el jugador del FC Barcelona en su entrevista exclusiva al medio italiano Tuttosport, en la cual repasó su mejoría en el juego respecto al final de la temporada pasada. Sobre todo gracias a su nueva dieta, que incluye dejar al margen ciertos alimentos y bebidas: "Me siento bien, siempre había corrido muchos kilómetros en los partidos, pero ahora las sensaciones que tengo son muy buenas. La nueva dieta me está beneficiando. He renunciado a las bebidas carbónicas como la Coca Cola y la Fanta y también al fast food", dijo el lateral.

También confesó cómo el año pasado se sentía algo señalado por el cambio de sistema de Luis Enrique, viéndose sacrificado para mejorar en defensa. Ahora asegura que defienden igual de bien con la defensa de cuatro: “Después del 4-0 en París cambiamos la manera de defender y yo salí perjudicado, pero ahora defendemos muy bien, no como los italianos, pero estamos a un nivel muy bueno", aseguró el catalán.

"Ahora puedo subir más la banda" A raíz de la marcha de Neymar, Alba también ha confesado que se siente más libre con la banda para él en mayor medida: “La salida de Neymar no fue buena para el club en general, pero sí que me ha beneficiado en relación a que puedo subir más por la banda izquierda”, manifestó Alba.

A nivel más actual y con relación al encuentro contra la Juventus, fue tajante en cuanto a su equipo, que debe salir a ganar: "El empate nos sirve, es verdad, pero un club como el Barça siempre está obligado a ganar. Y a eso vamos, a llevarnos los tres puntos ante un gran rival". Jordi Alba volverá a ser titular ante la Juve y parece haber encontrado su mejor rendimiento en este inicio de año, pese a perderse varios encuentros por lesión.