Un duelo con mucha historia

Foto vía: La Liga

Ver un Getafe - Mallorca, siempre fue algo digno de admirar, grandes partidos y de lo más emocionantes se han vivido en el estadio azulón desde tiempos atrás.

1995-96 (Segunda División): 0-1

El encuentro de ese año permanecerá en la memoria de muchos mallorquines, ya que era la última jornada de Liga y el Mallorca se jugaba el poder estar en puestos de ascenso directo. El conjunto riojano, su rival por la plaza, tenía el golaverage a favor y debía enfrentarse al Toledo, que aspiraba a la promoción. El Mallorca, que dirigía Víctor Muñoz y que no conocía la derrota desde que el aragonés asumió el cargo viajaba a Las Margaritas, en el que sería el último partido de la historia de ese estadio. El Getafe además ya había descendido matemáticamente a Segunda B. Aún así, el encuentro no resultó sencillo y el Mallorca no pudo adelantarse hasta la segunda parte y finalmente llevarse el partido, pero la victoria del Logroñés por 1-2 en el Salto del Caballo hizo que el Mallorca tuviera que jugar la promoción frente al Rayo Vallecano.

2004-05 (Primera División): 1-2

Se tuvieron que esperar 8 años hasta volver este encuentro. Tiempo en que el Getafe pasó de Segunda B a Primera. Curiosamente, el Mallorca fue el último conjunto en jugar en Las Margaritas y ahora sería el primer equipo en acudir al Coliseum Alfonso Pérez como estadio de Primera División en la segunda jornada de liga. Dos tantos del Mallorca en los minutos 39 y 52 fueron suficientes para ganar a un Getafe que redujo distancias en el 83 que inquietó al Mallorca en los minutos finales.

2005-06 (Primera División): 1-1

Partido que correspondía a la jornada 4 en la que el Getafe, a sorpresa de todos, iba líder de la categoría.

El partido pintaba bien para el Getafe, debido a que en el minuto 7 ya iba por delante en el marcador. Sin embargo en el minuto 88, cuando ya parecía que todo estaba visto para sentencia iba a marcar un golazo desde 40 metros que dejó helado a todo Getafe.

2006-07 (Primera División): 1-0

El Getafe se llevó una gran victoria ante el Mallorca que venía en un crecimiento, sobre todo en defensa, sin embargo el Getafe se iba a llevar la victoria con un tanto de Nacho en el 59 tras un error de Prats (Portero del Mallorca) que dejó la pelota muerta en el área y fue rematada a la red. Esta fue la primera victoria del Getafe en el Coliseum ante los mallorquines.

2007-08 (Primera División): 3-3

Un partido loco y precioso, sin duda alguna el mejor partido visto entre Getafe y Mallorca. El partido comenzaría agradable para el Getafe, debido que en el minuto 1 iba a marcar Mario Cotelo y a los 10 minutos de partido ponía el 2-0 Albín, sin embargo, 3 minutos después Güiza iba a marcar el 2-1 con el que se iba a llegar al descanso. En la segunda parte, concretamente en el 60, marcaba Ramis en propia meta el gol que parecía sentenciar el partido, pero, cuando todo parecía terminado el Mallorca sacó fuerzas e iba a empatar el partido con goles de Arango en el 78 y Ramis que compensó su error en el 82 con un cabezazo a la red. El resultado final fue el de 3-3.

Ruben de la Red y Arango pelean por el balón.

2008-09 (Primera División): 4-1

El Getafe se impuso ante un Mallorca muy flojito. Tan solo a los 12 minutos, Lux hacía un penalti a Uche, que se encargó de transformar Cosmin Contra. En el minuto 30 Uche iba a lograr el 2-0 para el Getafe, pero 3 minutos después Aduriz ponía el 2-1 con el que finalmente se iba a llegar al final de los primeros 45 minutos. En la segunda parte, en el minuto 72 Manu del Moral marcaba el 3-1 y ya en el 86 con un Mallorca dejado a su suerte Gavilán lograba el 4-1 final.

2009-10 (Primera División): 3-0

El Getafe un año después volvía a derrotar al Mallorca por otra goleada. El primer gol se iba ha hacer esperar hasta el minuto 30, Dani Parejo remataba un centro de Gavilán que acababa en el primer tanto del Getafe. El partido continuaba con un Mallorca perdido sin peligro alguno. Hasta los últimos 10 minutos no iban a llegar los goles restantes del Getafe. En el minuto 80 llegaba el gol de Miku que con pierna izquierda pasaba a Aouate que fue sin duda el mejor del Mallorca evitando muchos más goles durante el encuentro. 5 minutos después, en el 85 Nunes cometía penalti por tocar el balón con la mano, además sería expulsado por roja directa. El penalti fue transformado por Manu del Moral poniendo el 3-0 definitivo.

2010-2011 (Primera División): 3-0

Otro año más el Getafe goleaba al Mallorca. A los 30 minutos de encuentro el Getafe ya iba ganando por 2 tantos a 0, ambos marcados por Pedro Ríos en los minutos 19 y 27. En el minuto 79 Dani Parejo iba a acabar con las pocas esperanzas del Mallorca de poder empatar el partido marcando el tercer tanto para los azulones.

2011-2012 (Primera División): 1-3

Al fin el Mallorca iba a lograr vengarse de las goleadas pasadas en Getafe, superando al Getafe en todos los aspectos. En el minuto 29 Víctor marca el primer gol para el Mallorca y con ese único gol se llegaba al descanso. Ya en la segunda parte, en el minuto 68 iba a marcar Alfaro el segundo gol que no llegó antes gracias a Miguel Ángel Moyá. 10 minutos después el Mallorca sentenciaba el partido por medio de Hemed. En el tiempo añadido Alexis maquillaba un poco el marcador con un gol con el que se llegó al final de este encuentro con el marcador de 1-3.

2012-2013 (Primera División): 1-0

Este iba a ser el último partido que se iba a disputar entre Getafe y Mallorca en el Coliseum, debido al descenso del Mallorca a Segunda División en esa misma temporada. El Getafe escapaba de los puestos del descenso gracias a la victoria ante el equipo mallorquín. El partido quedó marcado por una jugada cuando sólo se habían disputado diez minutos. Ximo Navarro entró de manera peligrosa sobre Diego Castro y el colegiado no lo dudó y expulsó al lateral del derecho del Mallorca. En la segunda mitad, a los cuatro minutos en una pelota perdida dentro del área, Barrada recogió el esférico y cedió atrás para que Diego Castro superase a Aouate y marcase el único gol del encuentro. El Mallorca puso fin en el Coliseum al que podría haber sido el mejor arranque de su historia y firmó su primera derrota de la campaña.

Jugadores del Mallorca protestan la roja a Ximo Navarro

2016-2017 (Segunda División): Domingo 15 a las 12:00

Getafe y Mallorca 5 años después se volverán a ver las caras en el Coliseum en la última jornada de la primera vuelta. Actualmente el Getafe se encuentra tercero en la tabla, peleando con los más fuertes por los puestos de ascenso directo, en cambio el Mallorca lucha por el momento por otros objetivos y es escapar de la zona baja de la tabla.

¿Que se espera de este partido? Sin duda alguna emoción y ganas de victoria por parte de ambos equipos.