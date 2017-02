Pereira: "No he hecho nada, quiero dejarlo claro"

Foto: Antonio L. Juárez.

El centrocampista del Granada Club de Fútbol, Andreas Pereiras, ha comparecido en sala de prensa tras el entrenamiento del conjunto rojiblanco de esta mañana. El brasileño mantiene la esperanza en que le reduzcan la sanción de dos partidos que el tribunal le ha impuesto tras su expulsión en el partido del pasado fin de semana frente al Real Betis en el partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de Liga.

El centrocampista ha sido tajante en sus declaraciones: "No he hecho nada. Quiero dejárselo a todos claro. No necesito ni hablar de esto porque está todo en los vídeos del partido. Yo solo quería defender a mi compañero, además esto es algo que pasa en todos los partidos y nunca se saca tarjeta roja". "Tengo la esperanza de que me reduzcan la sanción porque los vídeos están ahí y se ve claramente que no hice nada. Creo que me van a quitar un partido, aunque si no me lo quitan me tengo que preparar para el próximo partido", ha añadido sobre esta sanción.

"Tengo la esperanza de que me reduzcan la sanción"

Sobre su momento en el equipo, Andreas Pereira ha asegurado que está "triste porque estaba jugando bien y no puedo ayudar ahora al equipo" y recalca que no hizo nada y quiere "dejárselo claro a todo el mundo". El centrocampista también ha hablado sobre la situación del equipo: "Ahora nos encontramos todos bien, estamos jugadno todos bien como equipo y se han encajado bien las piezas, algo importante para la confianza del equipo que lo que quiere es sumar victorias", ha asegurado.

El jugador del Granada Club de Fútbol por último ha hablado sobre el encuentro que el conjunto rojiblanco disputa el próximo domingo en San Mamés frente al Athletic de Bilbao: "Todos sabemos lo que tenemos que hacer, todos nos conocemos y por eso van a venir los buenos resultados. En casa podemos estar fuertes y tenemos que demostrar que fuera de casa podemos sacar partidos difíciles. Es importante lo que la afición nos ha ayudado en casa y lo que nos va a ayudar en Bilbao", ha concluido.