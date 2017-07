Montoro: "El proyecto del Granada CF es ambicioso y en él tengo muchas ilusiones"

Google Plus

Ángel Montoro, en su presentación con el Granada CF junto a Antonio Fernández Monterrubio y Manolo Salvador | Foto: Pepe Villoslada / Granada CF

El Granada CF ha presentado este lunes al centrocampista Ángel Montoro, el último fichaje realizado hasta el momento en el mercado veraniego. El futbolista ya comenzará esta misma tarde a ejercitarse con sus nuevos compañeros y el martes se unirá a la expedición que partirá a Holanda para realizar el 'stage' de pretemporada. El mediocentro valenciano ha destacado en su presentación que el proyecto del Granada CF es "ambicioso" y tiene "muchas ilusiones" puestas en él.

Montoro, que ha estado acompañado en el acto de presentación por el director general, Antonio Fernández Monterrubio, y el director deportivo, Manolo Salvador, ha asegurado que desde que supo del interés del Granada no lo dudó porque es un proyecto "ilusionante" y "ambicioso". El valenciano ha reconocido que hubo interés de otros equipos de categoría superior por hacerse con sus servicios, pero que el fútbol "son momentos" y también le convencieron "otros compañeros", que le hablaron "maravillas del club y de las instalaciones con las que cuenta", entre ellos Javi Varas, con el que coincidió en Las Palmas, y que estuvo presente en la sala de prensa para acompañarle en el acto.

Montoro en su presentación con el Granada CF | Foto: Pepe Villoslada / Granada CF

El valenciano ha comentado que también conoce a Joselu y al entrenador José Luis Oltra, con quienes coincidió en el Recreativo de Huelva, y eso también "ha ayudado" para que pueda llegar al Granada CF.

El mediocentro cree que será "una temporada dura" para el Granada CF, pero ha recordado que el equipo será "ambicioso". "Se han hecho buenas incorporaciones y habrá que trabajar mucho porque es una categoría difícil”, ha indicado.

Montoro no ha querido definirse como futbolista ya que no le gusta y ha comentado que prefiere que lo vean "en el terreno de juego". Aún así, ha explicado que es un jugador "al que le gusta estar en contacto con el balón" y que es "sacrificado". "Me gusta intervenir mucho, ayudar a los compañeros y dejarme todo en el campo", ha añadido.

Montoro da unos toques al balón en su presentación con el Granada | Foto: Pepe Villoslada / Granada CF

Tras la rueda de prensa de presentación, Ángel Montoro se ha vestido con la equipación del Granada CF y ha saltado al césped de la Ciudad Deportiva para dar sus primeros toques al balón como futbolista del equipo rojiblanco.