La ausencia de Machís merma al Granada

Google Plus

Machís celebra un gol con el Granada [Foto: Antonio L. Juárez]

El venezolano Darwin Machís se recupera de la lesión que sufrió en el último partido del año 2017 ante el Sporting de Gijón, que lo iba a tener apartado, en principio, alrededor de un mes. Sin embargo, la estrella del Granada ha acortado los plazos de recuperación y es posible que vuelva a los terrenos de juego en la cita ante el Real Zaragoza, de dentro de dos jornadas, o incluso recibir el alta esta misma semana.

La baja de Machís, el bajo rendimiento de Pedro y la desconfianza de Oltra hacia Puertas y Licá hacen imprescindible la necesidad de refuerzos Su ausencia en Cádiz hizo que el equipo perdiera efectividad y chispa en la línea de ataque. Su puesto lo ocupó un Espinosa que no posee las mismas características que el venezolano, algo que merma al equipo rojiblanco, más aún cuando juega fuera de casa. Pedro ha ido perdiendo la forma después de un notable inicio de Liga, por lo que en bandas, el ataque nazarí en el Carranza fue prácticamente nulo. Por ello, es más que justificable la necesidad de refuerzos, ya que Machís no tiene sustituto de garantías en el banquillo, a lo que hay que sumar que José Luis Oltra parece no contar con Puertas, y mucho menos con Licá, que ha pasado desapercibido en la ciudad en todos estos meses.

El venezolano se ha perdido tres encuentros ligueros, donde el Granada no ha sido capaz de ganar ninguno de ellos, incluso ha perdido en dos ocasiones: ante el Sevilla Atlético en Los Cármenes y el pasado sábado en Cádiz. Llevamos unos ocho días de mercado invernal pero no suena ningún jugador en la órbita del club, aunque seguro que Manolo Salvador trabaja en la incorporación de un futbolista con características parecidas a las de Machís y Pedro. Será fundamental que llegue alguien en los próximos días si el Granada quiere empezar con buen pie la segunda vuelta de la competición.