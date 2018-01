Oltra: "Nos hace falta una victoria fuera"

Google Plus

José Luis Oltra durante la rueda de prensa previa al partido contra el Albacete. Foto: Antonio L Juárez

El entrenador del Granada CF, José Luis Oltra, ha destacado en la rueda de prensa previa al partido contra el Albacete que a su equipo le hace falta "una victoria fuera de casa", más que nada "por el entorno". "Si conseguimos la victoria, será mejor. Toca ganar fuera, en un campo difícil y contra un rival intenso, que ha mejorado desde la llegada de Enrique. Tenemos la capacidad de ir a ganar", ha resaltado.

Para Oltra, el Granada tiene que ser "igual que en casa" cuando actúa "como visitante". El valenciano ha lamentado que para este partido en Albacete va a tener la baja de Darwin Machís. "No va a estar, muy a mi pesar. No le vamos a forzar. El fin de semana sufrió una pequeña molestia y somos más cautos en todo. Está en la tercera semana de recuperación y estamos más precavidos. No ha entrenado con el grupo, mañana sí lo hará y ya estamos pensando en que llegue para el partido contra el Zaragoza", ha señalado.

Además de Machís, el Granada CF también tendrá la baja de Ángel Montoro. El míster de los rojiblancos ha comentado que son "dos bajas importantes" pero que él no es "de lamentar" porque tiene "máxima confianza" en la plantilla que tiene.

"Si no está Darwin, hay que buscar llegada y productividad"

El Granada CF se medirá a un Albacete que juega con tres centrales y dos carrileros. Cuestionado por esto y cómo puede afectar la baja de Machís para hacer daño al rival, Oltra ha dicho que el fútbol es "un juego colectivo" y que "si no está Darwin, hay que buscar llegada y productividad". Para el valenciano, "el rival siempre te condiciona y hay pocos equipos que juegan así". Por eso, ha planteado el partido "para intentar apretarles". "Hemos visto vídeos de lo que hacen y esperamos que nuestra idea salga bien", ha agregado.

Respecto al papel de los suplentes del equipo, Oltra ha comentado que "sí están aportando" y está "contento" con la plantilla y "con la aportación de todo el mundo". "Buscamos siempre ganar los partidos. No hay falta de ambición. Los resultados fuera hay que mejorarlos, elegir bien a los once y los cambios para que todo salga bien", ha destacado. "El rival también juega y te intenta ganar y en esta categoría, hay mucha igualdad", ha recordado.

Sobre el estado de Adrián Ramos, Oltra ha explicado que ya ha dicho "por activa y por pasiva" que está "encantado" con el colombiano. "Va a ser el jugador diferencial que esperamos. Al principio no tenía la cabeza donde la tenía que tener, luego ha tenido las lesiones y miedo a más lesiones. Ahora trabaja con el grupo con continuidad y lo veo casi al nivel del grupo. A ver el domingo cuánto participa si lo hace. Pronto será de la partida, tenemos ganas", ha finalizado.