El camerunés Hongla se marcha al filial del FC Barcelona

Google Plus

[Foto Antonio L. Juárez]

Martin Hongla ya es pasado en el Granada porque desde este martes se une mediante una cesión a la disciplina del FC Barcelona, concretamente con su filial bajo las órdenes de Gerard López. El camerunés de 19 años llegó al Granada hace dos temporadas bajo el mandato de Gino Pozzo, precisamente el que sigue teniendo los derechos económicos del jugador, pero no debutó con el primer equipo hasta la pasada temporada donde jugó durante varios partidos, en concreto diez, del tramo final, y de los cuales ocho, fueron como titular.

Sin embargo, tal y como ha confirmado el propio jugador a Granada VAVEL, el que fuera máximo mandatario del equipo nazarí le dio órdenes de que no jugara con el filial, ofreciéndole en un futuro la posibilidad de marcharse, como lo hace ahora al filial azulgrana. Hongla aseguró a este medio que Gino Pozzo le ofreció un contrato en Watford que no gustó ni a él ni a su representante, por lo que tuvo que permanecer en Granada todos estos meses sin poder jugar, por órdenes expresas de Pozo que no estaba por la labor de que tuviera minutos en el filial nazarí, esperando a que llegara el mercado de invierno para salir cedido.

La próxima salida del conjunto rojiblanco será al Mini Estadi, frente al Barça "B", pero Hongla no podrá disputar el encuentro por culpa de la famosa cláusula "del miedo" que está impuesta en el contrato, por lo que Gerard no podrá contar con él ante el Granada pero sí para el próximo compromiso liguero.