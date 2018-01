Promoción especial en las entradas para el partido ante el Zaragoza

Google Plus

[Foto Antonio L. Juárez]

El Granada CF ha dado a conocer el precio de las entradas para el partido de la jornada 23 de la temporada en Segunda División, que disputará contra el Real Zaragoza en el estadio Nuevo Los Cármenes, el viernes 19 de diciembre a partir de las 21:00 horas. Las localidades para los no abonados tendrán un coste de 35 euros en Tribuna; 25 euros en Preferencia, 15 euros en el Fondo Sur y 10 euros en el Fondo Norte. Los niños de 0 a 14 años pagarán por la entrada cinco euros en todos los sectores.

Las entradas para el partido Granada CF - Real Zaragoza están ya a la venta online hasta el viernes 19 de enero a las 18:00 horas. En las taquillas del estadio Nuevo Los Cármenes también se han puesto ya a la venta. El martes y miércoles abren en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. El jueves permanecerán abiertas de 10:00 a 14:00 horas, mientras que el viernes, el día del partido, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 hasta el inicio del partido.

Las localidades también se pueden comprar en la Tienda Oficial del Granada CF que está situada en el Centro Comercial Neptuno, desde el pasado lunes, en horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 horas. El viernes 19 solo estarán a la venta allí hasta las 14:00 horas.

Para este encuentro el club también ha lanzado una promoción especial para aquellos no abonados que quieran asistir y podrán hacerlo pagando tan solo 10 euros sólamente en el Fondo Norte, bajo el lema "no pierdas el norte". El Granada CF recuerda que desde la temporada 2015/16, los niños menores de cinco años también necesitan un título de acceso para acceder al estadio Nuevo Los Cármenes. El club no admitirá cambios, devoluciones o anulaciones de las compras realizadas, ya sean por Taquilla o por Internet.