Anuario VAVEL Levante UD 2017: Pedro López, un año más

Pedro López ante el Real Madrid / Foto: Levanteud.com

Pedro López siempre ha sido una pieza clave para la defensa en el club granota, un seguro atrás. En la temporada 2016/17 ayudó al Levante a conseguir unos números magníficos y siendo uno de los jugadores clave para que el Levante consiguiese el deseado ascenso. Este año en la Liga 123 ha disputado todos los partidos menos uno por acumulación de tarjetas amarillas, y se perdió el partido ante el Elche en la jornada 28, partido que ganó el Levante por la mínima, 2-1.

La temporada en la Segunda División ha sido una en las que mejor ha rendido y más seguro se le ha visto al veterano lateral derecho. Y así se ha visto reflejado en los resultados, consiguiendo el conjunto valenciano el ascenso a falta de varias jornadas. Año también para recordar para Pedro López por el nombramiento a ser el primer capitán del equipo, un orgullo para él que el equipo de su tierra le nombre capitán.

La temporada 2017/18 en Primera División no empezó de la mejor manera para el lateral de Torrent, que no disputó ningún minuto en los dos primeros partidos de liga. Pero poco a poco volvió a la titularidad. No está jugando tanto como la temporada pasada, pero sigue disputando la mayor parte de los partidos de titular. Otro factor que afecta a Pedro López es el tema de la edad, tiene 34 años y la velocidad ya no es la misma de antes pero sigue mostrando un buen nivel en los terrenos de juego.

Los resultados no están siendo los ideales para el conjunto granota debido a que están tan solo a tres puntos de los puestos de descenso. El Levante comenzó muy bien la temporada consiguiendo grandes resultados ante grandes equipos como el valioso empate en el Bernabéu ante el Real Madrid, pero poco a poco el conjunto valenciano se ha ido dejando puntos ante rivales directos y complicando la permanencia. Este final de año no está acabando muy bien para Pedro López debido a los últimos encuentros cosechados, pero está claro que ha sido un gran año para él y para todo el Levante. También el Levante se ha reforzado ya este mercado de invierno y ha traído un competidor para Pedro López, Coke procedente del Schalke.