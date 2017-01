Reparto de sensaciones en el Pizjuán

Google Plus

El Real Madrid estará en los cuartos de final de la Copa del Rey después de empatar a tres frente al Sevilla. Los andaluces se adelantaron en el primer tiempo gracias al tanto de Danilo en propia puerta, y a pesar de que Asensio igualó en la reanudación, los tantos de Jovetic e Iborra. Ramos desde el punto de penalti y Benzema ya en la prolongación dieron la vuelta al partido para evitar que los sevillanos pusieran fin al récord de Zidane en el banquillo blanco.

Los locales mostraron su mejor versión, pero no materializaron su gran superioridad y lo terminaron pagando. A pesar de ello, el encuentro es un claro ejemplo de lo que puede deparar en el próximo choque liguero, en el que casualmente ambos volverán a verse las caras. Los de Sampaoli buscarán acercarse al liderato, aunque los madrileños tienen un partido menos, y de paso reividincarse para demostrar que su segundo puesto en La Liga no es mera casualidad.

El Sevilla cree

Si en el encuentro de ida los de Zinedine Zidane hicieron los que posiblemente fueran sus mejores 45 primeros minutos del curso, en el Sánchez Pizjuán los merengues sufrieron el acoso y derribo de los de Sampaoli. Los sevillistas, pese al 3-0 encajado en el otro encuentro de la eliminatoria, salieron a por todas y tras varios intentos lograron adelantarse, aunque fue Danilo quien marcó en propia al cabecear al fondo de las mallas su intento de despeje. Las embestidas locales no cesaban y los blancos eran incapaces de sobreponerse salvo algún tímido acercamiento. Kiko Casilla fue de lo más destacado del equipo madrileño repeliendo los distintos intentos hispalenses.

Los hispalenses celebrando el 1-0 | Foto: Juan I. Lechuga (VAVEL)

Danilo a los nueve minutos de partido marcó en propia metiendo de lleno a los andaluces en la eliminatoria

Los sevillistas se mostraban bien plantados en defensa y ante la falta de presencia en el plano ofensivo de jugadores como Morata, Mariano o Lucas Vázquez, aprovechaban para adelantar líneas e incidir sobre la meta rival.

Una falta en la frontal en torno a la media hora de juego pudo ser una buena ocasión para los locales de seguir reduciendo distancias, pero Correa apostó por sacar rápidamente y sorprendió, sí, pero también a sus propios compañeros, que no pudieron disponer de ventaja para probar nuevamente al cancerbero madridista. Los visitantes estaban ahogados, la mayoría del partido estaba transcurriendo en su propio campo. Sin embargo, poco a poco fueron llegando las ocasiones, muy aisladas, de los de Zidane.

Tras una jugada con Casemiro, Correa tuvo que retirarse dejando momentáneamente a los suyos con 10 jugadores. A pesar de que se reincorporase al encuentro, Sampaoli tuvo que sustituir a su compatriota dando entrada a un Jovetic que se estrenaba con la camisola sevillista. También lo había hecho, aunque de inicio, el central Lenglet. Los andaluces parecían dar un cierto respiro a sus rivales, que con Marcelo y Kroos como protagonistas gozaba de sus mejores oportunidades del primer tiempo; sus disparos en cambio se marchaban por muy poco.

Espejismo madrileño

La eliminatoria se ponía favorable para los intereses madridistas a la vuelta del túnel de vestuarios. Los merengues lograban igualar el marcador gracias a un gol 'made in' Real Madrid. En un córner a favor para los locales, Marco Asensio aprovechaba un despeje de Casilla, que cayó momentáneamente lesionado a posteriori, para montar un contragolpe letal; el mediocentro mallorquín recorría prácticamente todo el campo para batir, tras salvar el intento de robo de Vietto, a un David Soria que llegó a tocar el esférico. Pero lejos de darse por vencido, los sevillanos volvieron a adelantarse en el luminoso mediante Jovetic. El futbolista serbio remataba de volea un centro de Escudero desde la banda izquierda para sumar su primer gol cuando apenas llevaba 10 minutos sobre el terreno de juego.

Escudero y Sergio Ramos disputando un balón | Foto: Juan I. Lechuga (VAVEL)

Jovetic se estrenaba con la camiseta sevillista minutos después de realizar su debut oficial

El partido parecía romperse, los madridistas buscaban robar en la salida de balón local mientras que los de Sampaoli intentaban mantener sus esperanzas de clasificarse. El técnico sevillista realizaba una clara apuesta ofensiva al introducir a un jugador de refresco como Nasri, sin duda uno de los grandes destacados en el Sevilla del primer tramo de la temporada. Zidane por su parte optaba por un planteamiento más defensivo al sustituir a un gris Mariano por Kovacic, que volvía tras lesión, y a Carvajal por Lucas Vázquez. Entre tanto, Morata tomaba cierta iniciativa pero sus disparos no conseguían encontrar puerta.

Tres goles necesitaban los andaluces para estar en el sorteo de los cuartos de final, algo que a priori parecía cuanto menos complicado. Iborra hizo creer al poner el 3-1 en el luminoso después de empujar al fondo de las mallas un balón que Casilla no acertó a atrapar en el área pequeña. Restaban poco más de 10 minutos para la conclusión del encuentro, pero la remontada no parecía una idea descabellada. En cambio, un derribo de Kranevitter sobre Casemiro dentro del área cuando éste se disponía a disparar a puerta, terminó con un gol de Sergio Ramos desde los once metros y una 'guerra' con la grada tras su celebración.

Emoción hasta el final

Lenglet intentaba seguir los pasos de Jovetic, pero el palo se interpuso en su camino. Antes de ello, Casilla sacó una buena mano en el que bien pudo ser el 4-2 para los sevillistas. Sin embargo, sería Benzema quien terminaría viendo puerta. El francés remataba a portería tras safarse de la entrada de Escudero en la frontal, y gracias al leve toque de un defensor local, logró superar a David Soria para mantener intacto el récord de Zidane y dar por finiquitada la eliminatoria.

El tanto del '9' merengue sirvió además para dar cierta moral al equipo madrileño, que el próximo domingo volverá a visitar el feudo sevillano. Los blancos se medirán al que actualmente ocupa la segunda plaza, que además de recortar distancias tendrá el incentivo de sacarse la espina clavada en la eliminatoria. Los aficionados del Pizjuán despidieron a los suyos con una sonora ovación, pues fueron claramente superiores y en ningún momento le perdió la cara al choque.