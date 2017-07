Januzaj será txuri urdin hasta 2022

Google Plus

Adnan Januzaj segundo fichaje de la Real. | Foto: Real Sociedad

Tras el importante refuerzo de Diego Llorente para la zaga realista, el equipo donostiarra ha firmado a Adnan Januzaj, extremo zurdo de nacionalidad belga, que viene del Manchester United inglés, donde no ha terminado de triunfar. La Real Sociedad lo ha hecho oficial en su cuenta de Twitter el miércoles por la noche. El acuerdo entre los clubes estaba cerrado desde hace tiempo en diez millones de euros, con opciones de recompra en los primeros dos años por parte del United. El futbolista internacional belga vestirá de txuri urdin hasta 2022, tras pasar el reconocimiento médico en Donostia el miércoles por la mañana, y se convierte así en la segunda incorporación de la Real en el mercado estival. Será el cuarto extranjero del equipo y, presumiblemente, el último fichaje para el ataque.

Januzaj en su cesión al Dortmund alemán. Foto Zimbio

La entidad txuri urdin llevaba interesada en el futbolista belga de 22 años dos o tres temporadas. Al principio se había hablado de una posible cesión, pero finalmente, después de que Mourinho le haya dejado fuera de la gira norteamericana, la Real ha conseguido cerrar su traspaso al terminar de acordar los términos salariales con el propio jugador. Januzaj se incorporará en breve a los entrenamientos de Zubieta y podría portar el dorsal número ocho que deja libre Esteban Granero.

Más pólvora para el ataque

Adnan Januzaj posee una zurda de oro y un descaro brutal para encarar a los defensas. Su incorporación al equipo añadirá pólvora, sin duda, a un ataque muy explosivo de por sí. El belga llega a Donostia o bien para alternar con Oyarzabal y Juanmi un puesto en el once, o bien para sustituir a Carlos Vela en caso de salida del club del mexicano.

Januzaj encara y supera a un defensa con el Sunderland. Foto: Zimbio

El extremo zurdo puede jugar tanto en la izquierda, que sería su banda natural, como en la derecha, para meterse hacia dentro al más puro estilo Carlos Vela, o de segundo delantero. Su polivalencia en ataque le puede asegurar jugar con asiduidad de un puesto u otro. Es un futbolista muy joven, pero cuenta con experiencia en las dos competiciones europeas por excelencia, además de dos de las ligas más potentes de Europa como son la Premier League y la Bundesliga. Tendrá que trabajar duro para hacerse un hueco en el once tipo de Eusebio, pero pinta bien.

Rendimiento intermitente

Adnan Januzaj nació el 5 de febrero de 1995 en Bruselas en una familia albano-kosovar. Con tan solo 10 añitos ingresó en la prestigiosa academia del Anderlecht belga. Previo paso por todas las categorías inferiores del club de su país, el Manchester United lo fichó para su filial en 2011. En la temporada 2012-2013, Alex Ferguson lo llegó a convocar en varias ocasiones sin darle la oportunidad de debutar.

Januzaj con el Manchester United. Foto: Zimbio

Ya en la temporada 2013-2014, de la mano del escocés David Moyes, el joven belga debutó como profesional en la Community Shield, sustituyendo a Van Persie para llevarse el primer título profesional de su carrera en su primer partido. Esa temporada fue muy importante en el equipo de Moyes, disputando 27 partidos de Premier League y marcando cuatro goles y dando cuatro asistencias. Además, debutó en Champions League, EFL Cup y FA Cup. Marcó su primer doblete convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo en el Manchester United, y su buena temporada llamó la atención del que fuera seleccionador belga Marc Wilmots. Participó en varios amistosos y fue seleccionado para ir al Mundial de Brasil de 2014, llegando a debutar.

Con la marcha del técnico escocés, su presencia en el juego fue diluyéndose en la 2014-2015. Jugó 18 partidos ligueros y tres de copa, pero solo logró marcar en el filial, cinco goles y cuatro asistencias en ocho partidos. Solo fue llamado para disputar dos partidos más con la selección y desde entonces no ha vuelto a ser citado. Ya en la temporada 2015-2016, el Borussia Dortmund adquirió sus derechos en calidad de cedido. Llegó como fichaje estrella, pero ciertamente, no despuntó, solo disputó cinco partidos de Europa League, seis de liga y uno de copa, pero solo tres como titular. En enero tuvo que volver a Manchester y alternó filial y primer equipo, con una participación más que discreta en Premier, aunque marcase un gol.

Januzaj con el Sunderland frente al Everton. Foto: Zimbio

En esta última campaña, Mourinho no contaba con él y Moyes lo reclutó para su Sunderland. Sin embargo, el año no fue como esperaba y terminó con el descenso del equipo a la Championship. El belga ha disfrutado de muchos minutos, pero sin llegar a ser fijo en el once. Ha disputado 25 partidos de liga, tres de copa y uno con el filial. Ha marcado un solo gol con el primer equipo y ha dado tres asistencias. Su rendimiento ha sido intermitente, alternando partidos de calidad con desapariciones. La calidad la tiene y el juego también, pero le falta continuidad y adaptarse a una idea de juego que le beneficien, cosas que puede encontrar en la Real.