Willian José: "Estoy muy contento por los goles, se los debo a mis compañeros"

Willy celebra uno de sus goles. Foto: Zimbio

La Real Sociedad arrasó en Macedonia con un Willian José con el traje de killer. El brasileño endosó un póker de goles al Vardar, y pudo haberse llevado a casa hasta dos balones. Todos estaban contentos con el partido, y así lo mostraron Willian José y Zubeldia.

El brasileño comprometido

El ariete titular de la Real comenzó el partido dubitativo, fallando ocasiones claras, hasta que al final abrió la lata y no paró hasta que en el 60 fue sustituido. "Un partido muy bueno, meter seis goles fuera de casa y no encajar ninguno, hemos hecho un buen trabajo" decía el ex de la UD Las Palmas. El delantero recalcó el trabajo colectivo. "Hemos salido desde el principio a por la victoria, todos los equipos que juegan en Europa tienen calidad, tenemos que hacer nuestro trabajo, clasificarnos cuanto antes y estar tranquilos" comentaba.

Willian José declaró estar "muy contento con los goles", pero se los dedicó a sus compañeros. La clasificación está cerca, pero Willy no se fía. "En Anoeta contra el Vardar tenemos que salir y ganar" aclaraba. El '12' de la Real también se mostró optimista con "seguir marcando goles" para el equipo.

Zubeldia agradecido

Por su parte, el joven centrocampista canterano de la Real también habló tras el partido. El '5' txuri urdin realizó un partido brillante, mandando en el centro del campo e incorporándose, en ocasiones, al ataque. Se mostró agradecido. "Ha sido un día perfecto, agradecido de que hayan venido a vernos hasta aquí, eso nos ha motivado y nos ha dado un plus" decía. También comentó la buena labor del equipo. "Ha sido un partido muy bueno, no creíamos que ibámos a quedar así, pero hemos hecho nuestro trabajo, tenemos muchas opciones de pasar, pero no vale relajarse" explicaba. En lo personal, Igor estaba contento por volver a jugar 90 minutos. "Yo hago mi trabajo diario para estar en los onces, y sé que hay mucha competencia, estoy muy contento" comentaba.