Jagoba Beobide, un refuerzo más para el Racing

Fuente: Real Racing Club

Llegó el esperado recambio para Borja Granero. La lesión del capitán racinguista dejó un hueco en el centro del campo difícil de llenar y en el Racing de Santander esperan que Jagoba Beobide pueda cumplir con esa tarea. Tras Israel Puerto y Santi Jara, Beobibe se convierte así en el tercer refuerzo verdiblanco en este mercado de invierno.

El de Azpeitia, que el próximo 19 de febrero cumplirá 30 años, se encontraba sin equipo desde que quedara desligado del Alavés el pasado verano, tras no contar la entidad vitoriana con el centrocampista en su nueva andadura por la máxima categoría. Canterano de la Real Sociedad, jugó algunas temporadas en filial txuri-urdin antes de recalar en el Real Unión primero, con el que ascendió a Segunda, y en el Córdoba después en la división de plata.

Dos ascensos a Segunda

Tras no contar demasiado para Lucas Alcaraz en el club andaluz regresó al Real Unión, de nuevo en Segunda B, y su buen papel en Irún le abrió las puertas del Alavés, que buscaba regresar a la élite. En Mendizorroza se hizo un fijo en el centro del campo y regresó de nuevo a la división de plata con los blanquiazules, a los que ayudó a volver a Primera tras varios años. No obstante, no contó para el nuevo proyecto de Mauricio Pellegrino en el banquillo vitoriano.

Subió con el Alavés desde Segunda B a Primera

Sin equipo desde el pasado verano, se encontraba entrenando con el Real Unión y estaba en negociaciones para fichar por el Hércules, sin llegar a un acuerdo con los alicantinos. De esta manera, el guipuzcoano recala en el Racing hasta final de temporada sin coste alguno para el club más allá de su ficha.

Centrocampista con despliegue físico

Ángel Viadero contará con un futbolista con amplia experiencia en la categoría y en los menesteres del ascenso, un centrocampista que destaca por su trabajo defensivo y su despliegue físico en la zona del mediocentro, aunque habrá que comprobar cuál es su estado de forma tras algunos meses fuera de la competición. Se espera que no sea el último refuerzo montañés en este mercado invernal: aún falta el ansiado delantero centro.