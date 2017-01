Cultural Leonesa - CD Izarra: el líder no quiere más sorpresas

El indiscutible líder del grupo I, a no pinchar por cuarto partido consecutivo.

Dinámicas encontradas, objetivos similares. Cultural Leonesa y CD Izarra se miden este domingo en el Reino de León con el único objetivo de sumar los tres puntos. Las necesidades mandan y ambos equipos quieren certificar sus objetivos cuanto antes. Para ello será clave vencer en los máximos encuentros posibles, el primero de ellos en esta misma jornada

Cultural y Deportiva Leonesa, otra vez a sumar de tres en tres

El indiscutible líder de la primera mitad del campeonato, tal y como ha demostrado absolutamente en toda la primera vuelta, quiere volver a la senda del triunfo tras una pequeña mala racha que le ha hecho ver reducida su distancia de puntos con respecto al segundo clasificado, el Racing de Santander, ya que cuando parecía que la ventaja era casi inalcanzable, los cántabros han aprovechado esta pequeña mala dinámica de resultados y se han colocado a apenas tres puntos del conjunto de Rubén de la Barrera.

La “Cultu” se ha metido en una racha en la que lleva una victoria en los últimos cino encuentros, además de no conocer la victoria en este año 2017 (no gana desde el pasado 11 de Diciembre en el partido en el que se enfrentó al Real Valladolid “B”, al cual venció cómodamente por 3-0 en la jornada 18 del campeonato). Y es que la “Cultu” no llega en las mejores circunstancias para superar este bache en el que se ha metido en el ecuador del campeonato, ya que el míster Rubén de la Barrera tendrá apuros para confeccionar un once titular el domingo.

Forniés, Morgado, Antonio Martínez, Julen Colinas, Jaime Moreno y Cristóbal no jugarán por diferentes motivos, además de que son dudas Toni, Álex Gallar (por el cuál se han interesado en este mercado invernal varios equipos de segunda) e Iván Garrido. Por lo que el once inicial que podría presentar Rubén de la Barrera el domingo estaría formado por: Guille; Bastos, Gianni Zuiverloon, Garrido o León, Viti; Mario, Yeray; Álex Gallar, Toni; Ortí y Benja. Para completar el banquillo, el técnico tendrá que echar mano del filial.

CD Izarra, hora de sumar a domicilio

Por otro lado, el CD Izarra llega al choque situado cómodamente en la tabla clasificatoria, en una cómoda séptima posición con 29 puntos, a cinco del sexto que es la Ponferradina, su siguiente rival en la tabla. Los de Estella vencieron en la pasada jornada a un rival directo como el Palencia por 3-1 en Merkatondoa, gracias al doblete del delantero almeriense Pito Camacho que está en racha goleadora (cuatro goles en sus últimos tres partidos) y que es el mayor peligro ofensivo de los de Estella, y un tanto del central Cabrera desde el punto de penalti.

Tras esta victoria, los de Borja Jiménez consiguieron abrir aún más brecha si cabe con la zona de descenso para cumplir con el objetivo de la permanencia, pero los blanquiazules tampoco quieren descolgarse de los puestos que dan acceso a disputar la próxima edición de la Copa S.M del Rey, por lo que quieren mantenerse en esa zona clasificatoria, donde llevan prácticamente toda la temporada instalados en esas posiciones.

Bajas y altas en el mercado invernal del C.D Izarra

En este mercado invernal, ha habido movimientos en la plantilla del conjunto navarro. Se han producido las salidas del joven extremo Antón Vilas y del delantero Isaac Manjón (a Unionistas de Salamanca de Tercera del grupo de Castilla y León) y las llegadas del defensa central Óscar Loza del CD Barco (de la Tercera División gallega) y del extremo de 25 años Javi Navas de la UD Sanse. Precisamente Javi Navas volverá a jugar en el Reino de León, donde ya jugó como futbolista local tras haber defendido los colores de la Cultural Leonesa la pasada temporada. Debutó con el Izarra la pasada jornada ante el CD Palencia. Además, ha vestido la camiseta de varios equipos de la categoría como, además de Izarra, Sanse y Cultural, los filiales del Valladolid (con quien debutó en segunda división), Getafe y Osasuna, por lo que experiencia en la categoría no le falta.

Posibles alineaciones: Cultural Leonesa vs. CD Izarra

XI Cultural Leonesa: Guille Vallejo; Ángel Bastos, Gianni Zuiverloon, Iván Garrido o José León, Viti; Mario Ortiz, Yeray; Álex Gallar, Jorge Ortí, Toni; Benja.

XI CD Izarra: Aitor Navarro; Eneko, Cabrera, Maestresalas, Polaco; Sam Piette, Briñol; Javi Navas, Sergio Galán, Julen Goñi; Pito.