Osasuna Promesas remonta al Tudelano y encauza la permanencia

Tres puntos para el más necesitado. Osasuna Promesas sufrió para conseguir el triunfo ante el CD Tudelano y con ello acercar la tranquilidad, 1-2. No fue un camino sencillo para un equipo que se vio por debajo en el marcador con el tanto de Ibai Ardanaz pasada la hora de juego. Nuha igualó el encuentro escasos minutos después y Álex Sánchez certificó la remontada desde los once metros en la última acción del partido. Enfrentamiento navarro muy interesante e intenso entre dos equipos que podrían seguir viéndose las caras en la categoría de bronce la próxima campaña.

La ausencia de varios efectivos hizo que tanto CD Tudelano, como Osasuna Promesas presentaran un once inicial con diferentes variantes. Iñigo Valencia fue el que menos cambios introdujo con respecto al equipo titular que viene utilizando en las últimas semanas: Mendioroz; Iñaki Jiménez, Lalaguna, Álvaro Corral, Meseguer; Chema Mato; Javi Cabezas, Pablo Lizarraga, Ibai Ardanaz, Óscar Vega; Ion Vélez. Por su parte, José Manuel Mateo dispuso una alineación casi irreconocible con muchas permutas en su equipo: Juan Pérez; Julen Hualde, Endika Galarza, Iván Márquez, Endika Irigoien; Imanol García, Dani Santafé; Imanol Arana, Miguel Díaz, Jaime Dios; Álex Sánchez.

Escaso acierto de cara a gol

Pese a que la forma en la que afrontaron el encuentro fue muy diferente, tanto CD Tudelano como Osasuna Promesas no dudaron en buscar de forma incesante el tanto. Los primeros acercamientos fueron del cuadro más necesitado, de un filial rojillo que vio como el remate de Imanol García se marchaba ligeramente desviado. La respuesta local no tardó en llegar y lo hizo por partida doble para susto de los dirigidos por José Manuel Mateo. Óscar Vega, primero, y Chema Mato, después estuvieron a punto de poner por delante a los suyos antes de la media hora de juego. Los minutos pasaban y el resultado no se movía en el Ciudad de Tudela, no así en otros campos de la categoría de bronce.

Ésta circunstancia marcaba el devenir del encuentro para los intereses de un Osasuna Promesas que veía como se acercaba peligrosamente al descenso. Ninguno de los dos equipos era capaz de hacerse con el control del juego y la ansiedad del filial rojillo se hizo patente sobre el césped de Tudela. Antes del descanso, el encuentro pudo desequilibrarse para uno de los dos lados con dos buenas oportunidades. Ibai Ardanaz lanzó un libre directo desviado y Jaime Dios se encontró con Mendioroz cuando ya cantaba gol el atacante osasunista. Final de los primeros cuarenta y cinco minutos con muchas dudas.

Llegan los goles

Pese a la necesidad evidente por la situación clasificatoria, la segunda mitad no se inició demasiado bien para un Osasuna Promesas que no encontraba el camino del gol. Para ello, José Manuel Mateo dio entrada a Nuha en sustitución de un Jaime Dios que había estado muy móvil en el primer acto. Entonces, cuando nadie lo esperaba, llegó el mazazo. Al paso por la hora de juego, Ibai Ardanaz ponía en ventaja a los locales con un tanto que complicaba las cosas al filial rojillo. No quedaba otra que reaccionar, pero antes el CD Tudelano pudo sentenciar el choque con una buena acción ofensiva de Óscar Vega que finalmente quedó en nada.

La permuta realizada iba a darle la razón a José Manuel Mateo solo unos minutos después al ser el espigado delantero catalán el tanto del empate. Nuha aprovechó su imponente altura para colocar el 1-1 en el electrónico y devolver las ilusiones a un equipo necesitado de sumar en positivo. La suerte estaba echada y Osasuna Promesas tenía muchos boletos. Dani Santafé, Miguel Díaz e Imanol García dispusieron de excelentes ocasiones para remontar el duelo, pero no acertaron con el marco de Mendioroz. Los minutos pasaban y todo hacía indicar que el resultado final sería el de tablas, pero entonces era derribado dentro del área Javi Martínez. Álex Sánchez asumía la responsabilidad y transformaba la pena máxima que da un soplo de aire importante al segundo equipo rojillo.

El Tudelano recibe al Izarra, Osasuna Promesas a la Deportiva

Dos únicas jornadas para terminar de certificar los objetivos con los que iniciaron la temporada ambos conjuntos antes de que sea demasiado tarde. El CD Tudelano disputará su último encuentro de la campaña en el Estadio Ciudad de Tudela (Tudela) el próximo domingo siete de mayo a las 18:00 horas de la tarde ante el CD Izarra. Por su parte, Osasuna Promesas volverá a su feudo para medirse a la SD Ponferradina en las Instalaciones Deportivas de Tajonar (Pamplona) el próximo domingo siete de mayo a las 18:30 horas de la tarde.