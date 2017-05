CD Palencia - CD Guijuelo: Un Guijuelo salvado se enfrenta a un Palencia necesitado

Google Plus

Fotomontaje de José Mendoza para Grupo I de Segunda División B

El Club Deportivo Guijuelo viaja hasta Palencia, dónde se encontrarán con un equipo con muchas ansias por ganar debido a que se encuentran en puestos de descenso con 35 puntos y necesitan sumar 5 puntos de los 6 en juego para asegurarse puesto de play-out. El Guijuelo por su parte irá a por todas pero con la tranquilidad de haber hecho los deberes, y es que los chacineros tras conseguir la permanencia en la categoría, sueñan con la Copa del Rey, aunque no dependen de ellos mismos, en este momento se encuentran en octava posición con 47 puntos.

Los hombres de Jordi Fabregat han sumado 22 puntos de los últimos 24 por lo que llegan en su mejor momento pero no hay que olvidar la goleada a los palentinos en la primera vuelta (6-0) y eso es que los chacineros estaban pasando por el peor momento de la temporada, encontrandose en puestos de descenso dónde permanecieron 11 jornadas, aunque los jugadores han sabido mostrar la calidad y la capacidad que tienen para permanecer en esta categoría. Para poder soñar con la Copa y seguir haciendo historia el Club Deportivo Guijuelo debe sumar 4 puntos en las últimas dos jornadas para poder jugar la Copa del Rey, algo que no será nada fácil pero no imposible debido a la efectividad que están teniendo en las últimas jornadas.

Ayub regresa a una convocatoria.

Ayub El Harrak vuelve a la convocatoria, y es que tras lesionarse en el primer entrenamiento de la pretemporada y pasar por quirófano unos meses después el jugador hispano - marroquí ha superado la rotura de cruzado y ya está disponible para Jordi Fabregat, por lo que nueve meses después y tras llevar varias semanas entrenando con normalidad junto a sus compañeros Ayub El Harrak podría terminar la temporada jugando y recuperando sensaciones.

El míster Jordi Fabregat ha dejado fuera de la lista de convocados a Aitor Aspas, Pablo Ortíz, Héctor Martínez y Javito, por lo que el once titular contará con alguna novedad, por tanto viajan hasta Palencia un total de 18 jugadores; Kike Royo, Carlos Morales, Raúl Ruiz, Antonio Ayala, Piojo, Ángel Sánchez, Jonathan Martín, Álvaro Pérez, Carles Marc, Julián Luque, Pepe Carmona, Jorge Juliá, Adriá Granell, Manu Dimas, Antonio Pino, Jonxa Vidal, Néstor Gordillo, Ayub El Harrak.

El Palencia en una situación complicada.

El Club Deportivo Palencia está muy cerca de ser equipo de Tercera División, tienen a 5 puntos el play-out a falta de 6 puntos por jugarse, pero la moral está por los suelos y no lo trendrán nada fácil, por lo que perder frente al Guijuelo certificaría su descenso. Los palentinos deben de ganar si o si, pero ademas dependen de que el Boiro y la Mutilvera no sumen ningún punto en sus respectivos partidos, para poder seguir soñando.

Para este partido contarán con la baja de cuatro jugadores titulares que se encuentran sancionados, Asier Arranz y Guillem Martí que se encuentran cumpliendo ciclo de amonestaciones y Joan Roldán y Xavi Moré que no jugarán más en esta temporada tras tener sanción de dos partidos, estás bajas aún complican más la situación del conjunto.

El Palencia donde milita el ex jugador chacinero Chuchi no lo tendrá nada fácil para poder salvarse, mientras el Guijuelo con la tranquilidad de permanecer un año más en la categoría de bronce, disfrutará del partido mientras sueña con la Copa.

Posibles onces: CD Palencia vs CD Guijuelo

CD Palencia: Carmona; Héctor Sánchez, Gallardo, Carrasco, Fede; Pelayo, Chuchi, Navas, Torres; Rodri, Roldán.

CD Guijuelo: Kike Royo; Raúl Ruiz, Antonio Ayala, Jonathan Martín, Ángel Sánchez; Carles Marc, Pepe Carmona, Piojo; Néstor Gordillo, Manu Dimas