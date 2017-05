El Celta 'B' aumenta los problemas del Caudal

Google Plus

Mucho en juego por arriba y por abajo. El filial del Celta de Vigo sudó de lo lindo para sumar el triunfo ante un Caudal Deportivo que quiere eludir las últimas posiciones de la tabla. Una victoria que mantiene al segundo cuadro celeste en la lucha por la primera posición y mete en problemas al conjunto asturiano. Brais Méndez adelantó a los olívicos y Juan Mera marcó el tanto ganador, después de que Javi Sánchez igualara para los de Mieres. Todo por decidir en una última jornada de infarto para los dos equipos inmersos en sus respectivas luchar.

Con tanta necesidad, los entrenadores de ambos equipos dispusieron sus alineaciones más habituales con el fin de sumar los tres puntos en la penúltima jornada. Alejandro Menéndez recuperó su once inicial de gala y que le llevó a colocarse líder durante varias semanas: Néstor Díaz; Kevin, Roger Riera, Diego Alende, Samu Araujo; Juan Mera, Borja Fernández, Gus Ledes, Brais Méndez; Hicham, Borja Iglesias. Por su parte, Iván Ania compuso un cuadro titular con los efectivos que más minutos han disputado esta temporada en el conjunto asturiano: Bussmann; Pelayo, Cristian, Saavedra, Noel Alonso; Óscar Pérez, Richard; Jaime Iván, Félix Quero; Javi Sánchez.

Ventaja celeste

Los dos equipos se jugaban mucho sobre el césped del Estadio de Barreiro y eso ne notó en el desarrollo de un encuentro muy intenso y apasionante. Como era de esperar, el filial del Celta de Vigo dispuso del control del encuentro y de las primeras ocasiones en las botas de Borja Iglesias, Diego Alende y Hicham. Acercamientos que pusieron sobre aviso a la endeble defensa del Caudal Deportivo, que tuvo que apretar para no encajar el primer tanto del partido. La única forma que tuvo para frenar las envestidas del rival fue a base de faltas, que terminaron viendo la cartulina amarilla.

Al paso por el ecuador de la primera mitad, el Caudal Deportivo se llenaba de amonestaciones, mientras que el filial celeste de más y más dudas. El segundo equipo del Celta de Vigo no tuvo un encuentro plácido y sufrió más de la cuenta para inquietar la portería del cuadro asturiano. Aunque las continúas llegadas de los pupilos de Alejandro Menéndez desembocaron en el primer tanto del partido en una excelente asistencia de Hicham sobre Brais Méndez. El mediapunta gallego inauguraba el marcador y llevaba la tranquilidad al cuadro olívico justo antes del descanso.

Alternativas y triunfo local

Estaban obligados a dar un paso adelante y el Caudal Deportivo no dudó a la hora de buscar el tanto del empate tras la reanudación del encuentro. El conjunto mierense dispuso de dos buenas oportunidades que hicieron intervenir de manera magistral a Néstor Díaz. Si bien, a la tercera, un despiste en la zaga del filial del Celta de Vigo dejaba libre de marca a Javi Sánchez que cabeceaba el balón al fondo de las mallas. No se habían cumplido ni tres minutos de segunda mitad y vuelta a empezar para dos equipos a los que no le valía otra cosa que la victoria.

Así, el Caudal Deportivo se fue directo a por la remontada, mientras que el filial del Celta de Vigo apostó por el control y por las interminables posesiones de balón. En una de ellas, el balón centrado por Hicham encontró a Bussmann tras el remate de Borja Iglesias, pero en segunda instancia Juan Mera fusilaba la meta. Restaban veinte minutos por disputarse, pero los cambios introducidos por Alejandro Menéndez terminaron por aportar la tranquilidad. Los tres puntos se quedaban en tierras gallegas después de un enorme esfuerzo por parte del equipo asturiano.