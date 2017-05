Jorge Palatsí: "Será una eliminatoria de tú a tú"

Jorge Palatsí con la camiseta de la Cultural Leonesa. | Foto: Bibi Peón (VAVEL.com).

La Cultural y Deportiva Leonesa comienza su andadura en el playoff de ascenso a Segunda División 'B' este sábado en el Mini Estadi. El cuadro leonés visita al filial del FC Barcelona con la necesidad de sumar un buen resultado para decidir la eliminatoria en el encuentro de vuelta. Jorge Palatsí, cancerbero culturalista, atendió a los medios de comunicación en la previa del partido en tierras barcelonesas. El meta catalán analizó a su próximo rival, la situación de los suyos y las posibilidades de acometer el salto a la División de Plata.

El cancerbero de la Cultural y Deportiva Leonesa quiso restar importancia al nivel que se encontrarán en el rival de este sábado: "Ellos son un filial, gente joven, pero nosotros hemos sido los máximos goleadores y los que menos hemos encajado". En este sentido, Jorge Palatsí no tuvo reparos a la hora de reconocer que "será una eliminatoria de tú a tú". El portero catalán explicó que la importancia de todos los efectivos del equipo en esta eliminatoria será determinante: "Somos once tíos compitiendo, gente en el banquillo que tiene que romperse el alma".

"No hay que tener miedo a nadie, que la gente no sufra".

"Es el equipo que mejor nos viene", así de confiado se mostró el meta de la Cultural y Deportiva Leonesa. Jorge Palatsí reveló que su próximo rival "juegan el balón como nosotros" y apostilló que "igual viene el Albacete y el Lorca y se te encierran atrás". El cancerbero culturalista confirmó que "tenemos que ser nosotros mismos, somos fieles a nuestro estilo y es lo que nos llevará al ascenso". "El Grupo III es muy fuerte, pero el Grupo I ha demostrado mucho nivel" explicó el portero, que sentenció que "no hay que tener miedo a nadie, que la gente no sufra".

Pese a la baja para este encuentro de Francisco Regalón, Jorge Palatsí no dudó a la hora de reconocer que "en defensa estamos muy fuertes". En el apartado personal, el cancerbero culturalista reveló que "un portero necesita partidos, me encuentro a buen nivel y la confianza es lo que te hace crecer". Del mismo modo, el meta catalán confirmó que "Gianni Zuiverloon nos aporta un plus" y apuntó que "no creo que esté a su mejor nivel, pero lo puede suplir fácilmente con psicología".

Jorge Palatsí explicó que "al que más conozco a Gumbau, que tiene muy buen tiro" y apostilló que "si estás ahí es que eres un auténtico elegido". El cancerbero de la Cultural y Deportiva Leonesa expresó que "viven del ataque, pero como nosotros" y apuntó que "tenemos que disfrutar defendiendo, con el balón que es una buena defensa para nosotros".