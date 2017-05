Zuiverloon: "Es el partido más importante años"

Zuiverloon se retira del Mini Estadi. | Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com).

Nunca estuvo tan cerca. A falta de 90 minutos por disputarse, la ciudad de León se encuentra al borde de conseguir la promoción a la División de Plata tras 43 años sin poder disfrutar de la Segunda División del fútbol español. Gianni Zuiverloon, central de la Cultural y Deportiva Leonesa, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el FC Barcelona 'B'. El zaguero tulipán explicó como se encuentra a nivel personal y espera poder conseguir el ansiado ascenso de categoría.

"Es el partido más importante en años de este club", así de claro y conciso se mostraba el defensa de la Cultural y Deportiva Leonesa ante el encuentro de este domingo. Gianni Zuiverloon no ocultó la importancia del duelo tampoco en el apartado personal y reconoció que "pienso que es uno de los partidos más importantes en mi carrera futbolística". Pese a todos los condicionantes, el central holandés comentó que "hay que salir al campo a divertirse y con el apoyo de toda la afición que va a estar en el Reino de León".

"Espero tener más posesión del balón".

El central de la Cultural y Deportiva Leonesa explicó que "fue mi primer encuentro completo tras la lesión y me sentí muy bien, no tuve molestias". El zaguero holandés, que ocupó el hueco dejado por Francisco Regalón, reafirmó su buen estado físico: "En lo personal me sentí bien pese a no tener 90 minutos en otros encuentros". Gianni Zuiverloon reconoció que "creo que no pudimos jugar un partido tan bueno, defendimos muy bien" y señaló que "para este segundo partido espero tener más posesión del balón, jugamos en casa".

Gianni Zuiverloon explicó a los medios de comunicación que las complicaciones del segundo equipo blaugrana llegan por sus variantes atacantes: "El filial del FC Barcelona es un equipo muy ofensivo que se transformaba de 4-3-3 a 4-2-4 con la incorporación de un centrocampista al ataque". El zaguero holandés entiende que las posibilidades de mantener la ventaja en la eliminatoria pasan porque "aquí la clave es tener la posesión e intentar no perderla en favor del rival".